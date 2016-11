Il regalo di Natale per andare sul sicuro

Che siano i suoceri che non vanno contrariati per nessun motivo, che sia l’amica divoratrice di riviste femminili, che sia la sorella o la nipote fashion addicted, Giorgio Armani ha una soluzione per tutti.

Make-up

Regalare un prodotto di trucco non è sempre facile. Eppure nella collezione Giorgio Armani Beauty c’è sempre qualcosa che può diventare indispensabile. A partire dal best-seller Maestro Fusion Makeup, il fondotinta adatto a chiunque, impercettibile, realizzato con pigmenti in olio che si fonde con la pelle senza effetto maschera, che, quando indossato fa venire spontanea l’affermazione “dimmi cosa usi“. La donna informata sui trend gioirà, invece, nel ricevere il prodotto star dell’anno un rossetto liquido mat, la versione della maison è Lip Magnet, che si attacca alle labbra come una seconda pelle resistendo intatto per ore. In alternativa chi ha un cuore da fashionista apprezzerà i prodotti della Night Light Collection per Natale dal tema Halo of Light. In particolare la Holiday Palette, una mini-trousse in lacca nera in perfetto stile Armani racchiusa in un pouch dello stesso colore. Ha ombretti e fard divisi tra due livelli: uno con eyeshadow che vanno dai mat ai perlati perfetti per creare chiaroscuri e combinazioni di texture all’insegna della luminosità. Il secondo livello ha l’essenziale per realizzare un incarnato nude impeccabile, con cipria compatta, due fondotinta e due spugnette per facilitare l’applicazione.

Profumi

Per lui e per lei, per il papà, per il partner o per l’amico le Fragranze Armani sono sempre un bersaglio centrato. Dal must-have intramontabile da uomo Acqua di Gio’, al Sì Eau de Parfum, simbolo di femminilità contemporanea che ha reniventato la classica fragranza chypre grazie all’aggiuta di una nota avvolgente al ribes con legni chiari d’ambra. Un mix sensuale al 100%. Nella versione Light Edition, il flacone è decorato con la tecnica del light painting, mutuata dalla fotografia, che utilizzando un tempo lungo di esposiozione riesce a trasformare la luce in un pennello luminoso.

Life-style

Da un brand di lifestyle per eccellenza come Giorgio Armani anche tra gli accessori moda e tutto il mondo casa c’è sempre una risposta regalo per ogni esigenza. Dallo stile minial chic, iconicamente italiano, è simbolo di raffinatezza per antonomasia che rende ogni pezzo un classico evergreen. Sull’online store trovate una special gift guide con idee a profusione, qualunque sia il destinatario.