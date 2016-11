10 modi per essere glamour: ce ne parla Clara Nanut

Qui si parla di cibo, di moda e d’amore. D’amore per il cibo e la moda, certo. Ma anche d’Amore con la A maiuscola. Protagonista di Love story, il terzo episodio della web serie firmata Glamour, è una blogger di cibo e di moda: e basta, direte voi! Avete ragione, ma aspettate. Perché Clara Nanut, 24 anni, studentessa alla Bocconi e fondatrice del blog gourmode.com, sa come stupire.

Nata e cresciuta a Gorizia, è una delle maggiori esperte di locali di Milano, la città dove ora vive e lavora. Li cerca, li seleziona, con la sua Nuova Volkswagen up! va di persona a vederli e provarli. Poi li consiglia. Un vero toccasana per quei momenti di panico, stile “Mi ha invitata a cena, ma mi ha detto: prenota tu, mi fido del tuo buon gusto”. Ecco, prima di depennare dalla rubrica il pigro malcapitato, potete fare un ultimo tentativo rivolgendovi a Clara. Soprattutto se condividete la sua filosofia di vita, riassumibile in pochi ma essenziali capisaldi.

Numero uno. Il cibo è sacro: «Vado a letto pensando a cosa mangerò per colazione. Mi sveglio pensando alla colazione che mi aspetta. La mia più grande paura? Non avere niente per colazione».

Numero due. La moda è poesia: «Uno dei momenti più belli della mia vita l’ho trascorso a Marrakech. Tramonto, balcone dell’hotel Mamounia. Scattavo fotografie con un abito rosso e volevo fermare il tempo in uno di quei clic».

Numero tre. L’amore risolve molti problemi concernenti cibo e moda: «L’anima gemella per me è la persona con cui puoi condividere i dolci, anche molto grassi, mentre sei a dieta. E pure quella che, quando arriva, smetti di far fatica con le valigie».

Ora basta, godetevi il corto, poi scorrete la gallery sotto e prendete appunti dei preziosi consigli da gourmand à la mode.



































Directed by Luca Babini

Starring Clara Nanut

Co-starring Milena Conforti, Sergio Messa

Second camera & editor Marco Mignani

Assistants Michele Costa, Teo Zanin

Hair & Make up by Nicole Rossin

Motion graphics by Massimo Minchio

Music by Giacomo Porfiri

Concept & styling by Glamour

Featuring Nuova up! by Volkswagen

Thanks to Casa Mia Lounge Bar, Baobar