Regali di natale: quali scegliere per rendere ogni donna felice

Con i regali di Natale si rischia sempre di sbagliare e, per questo, c’è chi preferisce evitare le sorprese e andare sul sicuro chiedendo alla diretta interessata.

Con i miei consigli da donna appassionata di moda e bellezza e mamma multitasking, vi assicuro che amiche, fidanzate e mamme saranno senz’altro contente di ricevere la vostra sorpresa natalizia!

REGALI NATALE PER (NEO) MAMME Che stiano per partorire, che abbiano partorito da poco o che facciano le mamme da qualche anno, l’esigenza è sempre la stessa: quella di prendersi un po’ di tempo per sé, per ricordarsi com’era quando si poteva decidere di lasciarsi coccolare senza altri pensieri (se pur bellissimi) nella testa. Per tutte loro nasce il primo Istituto in Italia di bellezza per mamme: mentre la mamma si prende del tempo per sé, il proprio bimbo può usufruire del parco giochi collegato con l’istituto. È a Roma e, quindi, se non abitate in città, avete una scusa in più per abbinarci un bel weekend nella città eterna! Io l’ho provato e vi racconto tutto sul mio blog.

REGALI NATALE PER AMICHE Sono appassionate di shopping? Anche qualora non lo fossero, un buono per poter scegliere quello che più desiderano non potrà che renderle felici. Vi consiglio quelli di Zara per la moda e di Sephora per tutte le appassionate di make-up e bellezza. Zara vi consente di attivare la vostra gift card direttamente dal sito e di caricarla dell’importo che preferite. Si invia comodamente per email. Potete scegliere il giorno e l’ora dell’invio. È valida per tutti i negozi Zara in Italia e on lineed è valida per un periodo di ben tre anni dal momento della data di spedizione al destinatario. Se invece volete comprarle un pensiero, sul mio blog trovate 6 capi Zara assolutamente imperdibili.

Sephora invece ha tre taglie di regalo (20€, 40€ o 80€) che attualmente on line sono esaurite. Nell’attesa di rifornimento c’è sempre l’alternativa del negozio fisico.

REGALI NATALE PER FIDANZATE Sembrerò banale, ma non lo sarò: un gioiello. Ma non il classico (e costossissimo) gioiello, uno originale, particolarmente alla moda, di grande effetto e non troppo proibitivo. Io mi sono innamorata di quelli firmati Osa Younique, come questo bracciale da mano (handcuff) di cui fino a poco tempo fa non conoscevo l’esistenza.

E se non sono donne da gioiello? Qualsiasi sia il temperamento della vostra compagna, con la coccola beauty, di nuovo, non sbaglierete mai: quindi io dico… terme per due e vi consiglio la catena a mio avviso migliore: le QC Terme Spas and Resort, tante le città da scegliere.

Dubbi o domande? Scrivetemi pure e… Buon Natale!