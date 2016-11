Quel certo je ne sais quoi

Si può essere parigina in ogni parte del mondo, perché l’allure Made in Paris è un atteggiamento mentale nudo e crudo. Parola di Inès de la Fressange, Caroline de Maigret e di ogni parisian girl che si rispetti. La semplicità dovrà essere la chiave della vostra eleganza, per “spacciarvi” come naturali, senza un velo di trucco o il minimo sforzo nel creare l’outfit. Tutto dovrà partire dalla salle de bain, perché è risaputo che un’abitante della Ville Lumière non esce di casa senza trucco (anche se non lo dà a vedere) e non si dimentica di toglierlo prima di stendersi a letto. La cura della persona, oltre all’avere un corpo snello (nonstante qualche sgarro alla regola zuccherino), è qualcosa che ha a che fare con il loro modo d’essere, perché la pelle deve sempre essere perfetta, oltre all’outfit, al modo di camminare per strada o di sedersi in un café. Come fare? Qui Ecco gli step da seguire. Semplici semplici.



Aprite l’armadio e scegliete un look dalle linee pulite. In colori neutri, senza giocare con le sovrapposizioni. Bisogna enfatizzare la silhouette e, soprattutto, essere a proprio agio con i vestiti che si indossano.

Pochi ma buoni capi. Sì alle griffe per l’abbigliamento da tutti i giorni, con qualche strappo alla regola “low cost” per dare sempre un nuovo french touch al look.

L’aria disinteressata. Dire trasandata proprio no, casual invece sì. Fa parte del “je ne sais quoi” di una femminilità sensuale studiata in tutto e per tutto, dalla testa ai piedi, per apparire naturale.

L’uniforme à la française. Cappotto d’inverno, blazer in primavera, jeans o pantaloni neri a sigaretta, una t-shirt o una camicia (lievemente) frou frou, la lingerie giusta sotto. Voilà, c’est ça!

L’eccezione alla regola. La marinière, ovvero la maglia a righe, è casual e chic e sta bene con l’intero guardaroba della parigina. O il basco, rosso, da portare lateralmente.

Borse e dintorni. Le francesi vanno pazze per il secchiello in vimini, come lo portava Jane Birkin negli anni ’70. Non vedrete mai una francese mostrare loghi, perché preferisce l’unicità regalata da un capo preso dal guardaroba maschile o in un negozio vintage.

Il bijoux, piccino picciò. Come un anello o una collanina in argento, portafortuna. Poi, per le occasioni speciali, uno (e solo uno) accessorio estroso.

La scarpa? Il plateau a Parigi è considerato come sinonimo di cattivo gusto. Sì a tronchetti – neri, bordeaux o beige, con frange, in pelle o scamosciate – loafer e ballerine.

Nel beauty case, oltre a un buon detergente viso… Una crema e un prodotto valido per i capelli (che, P.S. devono avere un’aria arruffata ad arte). Poi la cipria, come segreto assoluto di freschezza e incarnato in stile jeaune fille. Infine, un rossetto rosso.

La manicure, sempre ben fatta. Il colore che impazza di più, oltre alle lacche scarlatte, è l’azzurro jeans come l’ultimo nato in casa Guerlain, Le Vernis Délicieusement Brillant – 008 Denim Jacket.

Il profumo deve essere sinonimo di fascino, come chi lo indossa. Per questo, una volta trovata la fragranza giusta, le francesi la fanno loro e non dimenticano mai di vaporizzarla prima di uscire di casa. A loro piace il profumo gourmand, come L’eau de parfum intense – La Petite Robe Noire di Guerlain, che profuma di zucchero filato, vaniglia ed essenza di rosa di Bulgaria.

Il beauty on-the-go come ultimo gesto prima di un appuntamento. Prevede un ritocco veloce, con l’uso della sola spazzola per capelli mignon (non è da tutte però, c’è chi preferisce usare le mani, danno un tocco più effortless chic). Le vetrine sono gli specchi personali per concludere il french touch.