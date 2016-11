Nell’era in cui la passione per le serie ha quasi, ma dico quasi, superato quella per il cinema, nell’era dello streaming selvaggio e del binge-watching (ovvero la tendenza ad accumulare puntate per poi “spararsi” l’intera stagione di fila), Glamour non poteva restare indietro. Abbiamo realizzato, in esclusiva per le nostre lettrici e le utenti del sito, una web serie speciale, 10 modi per essere glamour: 10 episodi di circa un minuto l’uno girati dal grande fotografo e regista di fama internazionale Luca Babini.

10 le protagoniste: ragazze e giovani donne diverse per età, professione, gusti e stile. Sfogliate la gallery per scoprire chi sono: c’è chi fa la designer, chi la fashion blogger, chi la mamma-lavoratrice-multitasking, chi la dj, chi la chef. Tutte, però, condividono una grande passione per la moda (ma dai?) e lo stesso approccio alla vita: vedono il bicchiere sempre mezzo pieno, accettano le sfide con entusiasmo, affrontano i problemi con il sorriso e ridono dei “momenti no”. E, nei 10 corti, di “momenti no” ne vedrete parecchi.

Ad aiutare le protagoniste a uscire dai piccoli/grandi impacci in cui si trovano, interverranno tanta ironia e un’auto, la Nuova Volkswagen up!. Compatta, cool, personalizzata e iperconnessa, la Nuova up! è la city car perfetta per “up girls” alla costante ricerca della perfezione, le cui giornate sono tanto intense quanto interessanti. Ma non è finita qui: tramite l’applicazione “maps+more”, basta inserire il proprio smartphone nell’apposito supporto e collegarlo alla Radio Composition Phone tramite Bluetooth, per avere a disposizione navigatore, telefono, radio e riconoscimento scrittura a mano.

Insomma, abbiamo già svelato anche troppo. Non resta che darvi appuntamento qui, a partire dal 22 novembre, ogni martedì e giovedì alle ore 9:00. E per conoscere più da vicino le protagoniste, mettetevi sulle loro tracce sui social, con gli hashtag #beglamourwithup e #upyourlife. Buona visione a tutti!