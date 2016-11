Parigi per due

Sensuale, avvolgente e divorante. La Ville Lumière è così se vissuta da un parigino doc, o dagli occhi di due innamorati che la vivono dal giorno alla notte. La città dell’amore per antonomasia è una di quelle mete talmente evergreen da essere scelta come fuga in love più e più volte. Una facciata è chic, l’altra bohémien ed è proprio qui tra le vie più irriverenti, i locali dall’attitude rock e i luoghi dove assaporare la vie à la parisienne che vi stiamo per suggerire.

Luoghi dalla filosofia rivoluzionaria lontana dalle convenzioni, chic e casual insieme. Un po’ come il duo Thierry Gillier e Cecilia Bönström – rispettivamente il fondatore e il direttore artistico della griffe Zadig & Voltaire – che hanno dato il via a una nuova attitude, parigina nel dna. Cashmere, jersey e pelle sono i nuovi basics della coppia che “divora” la Parigi libera dalle regole, e che condivide tutto, dalle passioni al profumo. Gelsomino per lei, note agrumate per lui e lo stesso cuore di sandalo: This is Her! e This is Him! di Zadig & Voltaire rappresentano il manifesto olfattivo ideale per gli amanti che visiteranno gli indirizzi di Parigi nella gallery in alto.

Questa è la nuova love revolution. E se è vero che essere rock è essere se stessi, vivete la moda come dichiarazione, l’arte come ispirazione e Parigi come un suo abitante, rompendo – perché no – qualche codice. Insieme.