Il linguaggio segreto (e molto sexy) delle gambe

Non importa quanto sinuose siano: da sempre le gambe rappresentano un emblema indiscusso di femminilità e stile. Se abbinate, poi, a raffinate décolletées e sensuali collant, ecco che possono trasformarsi in una super sofisticata arma di seduzione!

«Tutto sta non tanto nella loro bellezza e perfezione, quanto nell’eleganza con cui le mostriamo, nel portamento e in come le copriamo e scopriamo stimolando l’immaginazione», sottolinea Madame G, esperta di comunicazione, di cultura e storia della calza e autrice del blog Calzediseta.

Con il suo aiuto abbiamo stilato una sorta di decalogo dello stile che le valorizza (e seduce gli uomini!).

La gamba ideale? La tua

La “regola” la vorrebbe non eccessivamente magra né spigolosa, né troppo rotonda. Eppure, «gli uomini apprezzano le gambe femminili anche quando non rappresentano un ideale di perfezione. Se presentata nel modo giusto ogni gamba può avere, infatti, il suo fascino indiscusso!».

Il portamento è tutto!

Le gambe hanno un loro linguaggio speciale e sono delle autentiche messaggere di stile. «Il segreto del loro appeal? Sta nel portamento: gli uomini sanno notare e apprezzare una camminata attenta e raffinata».

Gambe e tacchi, binomio imprescindibile

«Una donna che sa camminare sui tacchi può permettersi qualsiasi cosa! Non importa che si indossino con la gonna o con i pantaloni: i tacchi sono per le gambe il detonatore numero uno di sex appeal! La scarpa bassa? Solo in palestra o quando ci si alza dal letto, please…».

Obiettivo: camminata perfetta

«Se adottate un movimento lento, mantenete un andamento morbido affinché risulti sinuoso ed elegante. Se la camminata è veloce sarà fondamentale mostrare un incedere sicuro».

I gesti che seducono

Accavallare le gambe puntandole verso di lui o, meglio ancora, piegarle parallelamente su un fianco, alzando lievemente i talloni e spingendo i piedi in avanti per far risaltare le caviglie. Questo il calssico body language che attrae l’attenzione maschile! Volete potenziare l’effetto? «Accarezzarsi dolcemente la gamba, mentre si sta parlando con un uomo o semplicemente lo si osserva, servirà a concentrare l’attenzione su questa parte del corpo rendendola particolarmente sexy!».

Il body language da evitare

A volte, quando si è in ansia, si tende inconsciamente ad accavallare le gambe con una certa frequenza. Se succede quando si è in presenza di un uomo interessato a noi ma non ricambiato, si corre il rischio di fargli credere di aver fatto centro, in qualche modo. In altre parole, si segnala che lui “ha messo in crisi” l’equilibrio di lei.

Calze, detonatore di femminilità

L’importanza della calza consiste nell’aiutare le donne a mettere in luce e potenziare la propria femminilità. «Può essere intrigante e seduttiva e, in questo senso, rappresenta un autentico strumento erotico».

La calza must have? Una, nessuna, centomila!

«Non c’è una calza ideale: ogni donna può trovare la sua! La riscoperta contemporanea della calza fa sì che vi siano a disposizione molte proposte con cui sbizzarrirsi. E ci sarà sempre un modello perfetto per il proprio mood!».

Il massimo della sensualità è…

«… le calze con la riga posteriore! Meglio ancora se abbinate a un reggicalze. La riga ha la peculiarità di partire dalla caviglia e salire poi fino in alto, dove non si vede, ma si può immaginare! In più, si muove insieme al corpo, lasciando spazio alla fantasia in un intrigante gioco di seduzione».

Anche un semplice collant può essere sexy?

«Decisamente sì! Che si indossi un collant velato oppure una calza coprente, si tratta in ogni caso di quel minimal che può rappresentare il massimo dell’eleganza. Il collant è una calza che riesce a dare forma e linearità alle gambe in qualsiasi situazione».

