I collant sul grande schermo

Ci sono icone che nascono per trionfare e una di queste è sicuramente la calza di nylon, inventata da Allen Grant nel 1959. Ora è una delle armi di seduzione più sexy del guardaroba femminile, che sta bene con qualsiasi look perché mette in risalto le gambe delle donne.

Ad amplificare il suo potere di sensualità sono state le dive del grande schermo, a cominciare da Louis Brooks nel film Rolled Stockings di Richard Rosson. Qui il collant non era ancora stato creato – erano i ruggenti anni ’20 – ma già si capiva, da un semplice gambaletto arrotolato, che le donne amavano completare i loro outfit con questo accessorio. Nello scenario italiano anche Silvana Mangano in Riso Amaro aveva lanciato un grande trend: quello di indossare le calze alte fino a metà coscia in stile, come le chiameremmo noi ai giorni nostri, parigina. E le star del cinema d’antan – come Marlene Dietrich in L’angelo azzurro e Claudette Colbert in Accadde una notte – elevarono a trend le cosiddette autoreggenti.

La scena che però ha innalzato il collant velato a vera icona di moda è stata Sophia Loren in Ieri, oggi, domani con la sua arte di sfilarle davanti al co-protagonista Marcello Mastroianni. Da quel momento la calza in nylon è diventata la diva dei film, scelta non a caso dai registi per le scene più hot delle loro pellicole. Esempi come Jane Birkin in Blow Up, Anne Bancroft ne Il Laureato, Jane Fonda in Barbarella e Marilyn Monroe in Fermata d’Autobus ci dimostrano ancora oggi che è l’accessorio a farla da padrone, in quel gioco di sensualità di coppia.

Poi i nuovi cult del grande schermo. Kim Basinger in 9 settimane e 1/2 le impone a rete, in abbinato a una sottoveste impalpabile, Eva Green in The Dreamers le predilige più coprenti, da indossare con abitini in velluto. Poi la svolta del nuovo millennio, regalata dalla fashionista dell’Upper East Side di New York Blair Waldorf nella serie tv Gossip Girl e da Natalie Dormer in The Counselor, sensualissima con gonna e giarrettiere difficili da passare inosservate.

Il diktat della moda oggi è uno e solo uno: rimettetevi le calze, perché sono di gran moda. Golden Lady, la grande amica delle donne per tutti i giorni e tutte le occasioni, pensa a un collant senza cuciture che valorizzano delicatamente le forme e mettono in risalto le gambe con cinturino in vita extra confortevole e regolabile. Una nuova sensazione di femminilità e libertà, da sfoggiare day by day come una grande diva, non per forza del grande schermo.