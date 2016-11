10 modi per essere glamour: ce ne parla Elena Barolo

Il suo destino era scritto nel nome, Elena, come Elena di Troia, la donna più bella del mondo che, proprio in virtù della sua avvenenza, causò una delle guerre più sanguinose dell’antichità. Pur senza arrivare a tanto, anche Miss Barolo ha nel carnet una discreta lista di vittime del suo fascino: nel biennio in cui ha ballato sul bancone di Striscia la Notizia non c’era liceale di sesso maschile – sì, persino il secchione – che non interrompesse la versione di latino con un pensiero sognante verso la biondina della tv. E anche ora che dal bancone è scesa e che nella vita alterna la recitazione alla cura del suo fashion blog affashionate.com, continua a lasciare il segno nel cuore dei più: «Una volta un mio ex ha tappezzato tutte le auto della mia via con la scritta “Elena ti amo”. Non pago, ha convocato una band per farmi una serenata. Peccato che per me la storia fosse già finita da un pezzo: il suo tentativo di recupero mi ha messo in forte imbarazzo. Sono molto timida», racconta la showgirl sgranando gli occhi azzurri. Sarà questo mix di sensualità e candore il segreto del suo fascino? Forse. Sicuramente è ciò che nel cortometraggio A mali estremi ha sfoggiato per sedurre un malcapitato proprietario della Nuova Volkswagen up!. Per scoprire a cosa le servisse l’auto guardate il video sopra. Per imparare qualcosa su come si conquista un uomo, sfogliate la gallery sotto: Elena ci ha fornito cinque consigli preziosi.















Directed by Luca Babini

Starring Elena Barolo

Co-starring Marco Pagani

Second camera & editor Marco Mignani

Assistants Michele Costa, Teo Zanin

Hair & Make up by Nicole Rossin

Motion graphics by Massimo Minchio

Music by Giacomo Porfiri

Concept & styling by Glamour

Featuring Nuova up! by Volkswagen

Thanks to Me Milan Il Duca Hotel