10 modi per essere glamour: ce ne parla Amina Marazzi

In America tutti ripetono, come fosse un mantra: “Turn your hobby into a career”, ovvero trasforma la tua passione in professione. Sarà perché vive in un ambiente internazionale: Ibiza è la sua seconda dimora. Sarà perché il primo aggettivo che le viene in mente per descriversi è «testarda». Sarà perché è abbastanza giovane per credere ancora nei sogni e abbastanza grande per realizzarli. Ma, a 24 anni, Amina Marazzi c’è riuscita: aveva due grandi passioni, la cucina e la fotografia, ora sono le sue attività. «Amo cucinare, fotografare e soprattutto fotografare ciò che ho cucinato», racconta la chef. A giudicare da Indovina chi viene a cena, il cortometraggio firmato Glamour di cui è protagonista, Amina non disdegna neanche di assaggiare le sue pietanze. D’altra parte, confessa: «Molto spesso vado a letto pensando già alla colazione che mi aspetta la mattina seguente».

Classe 1992, cresciuta a pane e moda (sua madre è una conosciuta stylist milanese), studi artistici nel curriculum e occhio attentissimo all’evolversi del gusto, in fatto di cibo e di vestiti, ad Amina resta un desiderio da realizzare: «Fare il giro del mondo, scattando foto e scoprendo nuovi sapori». Prima o poi ci riuscirà, nel contempo ha scelto di condividere con noi i suoi “piatti forti”: tre ricette, molto diverse l’una dall’altra, ma tutte facili da realizzare e belle da vedere. Insomma, si tratta di quelle soluzioni last minute, perfette per fare un figurone con il minimo sforzo. Sfogliate la gallery, stilate la lista della spesa e correte al mercato. Troppo pigre per correre? Salite a bordo della Nuova Volkswagen up!: potrebbe rivelarsi l’idea migliore che vi sia mai venuta. Chiedere ad Amina per credere.





















Directed by Luca Babini

Starring Amina Marazzi

Second camera & editor Marco Mignani

Assistants Michele Costa, Teo Zanin

Hair & Make up by Nicole Rossin

Motion graphics by Massimo Minchio

Music by Giacomo Porfiri

Concept & styling by Glamour

Featuring Nuova up! by Volkswagen

Thanks to Rosticceria Rossi e Grassi