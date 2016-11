Moda inverno 2017: tutto ciò che devi sapere

L’inverno è alle porte, le vetrine sono colme di nuovissimi capi e accessori tutti da scoprire, i parrucchieri propongono tagli e acconciature all’ultima moda e tu.. sei pronta a scoprire tutto sulla moda inverno 2017?

Oggi daremo una spolverata generale: dalla moda alle unghie, passando per i capelli fino ad arrivare al make up. Le tendenze per questa stagione sono davvero tantissime e te ne innamorerai.

I capelli per il 2017 hanno un comune denominatore: la frangia. Che sia corta, lunga, mossa o scalata non importa, l’importante è che ci sia. Si tratta di un taglio perfetto per tutte e qui trovi una gallery di capelli con la frangia.

Per quanto riguarda i capelli non finisce qui, il colore di tendenza è assolutamente il Chocolate Mauvè (anche conosciuto come viola scuro) e, se non ami la frangia, qui trovi una raccolta di tutti i trend capelli 2017.

Lasciamo per qualche secondo il campo beauty e avventuriamoci nella moda: a capelli e make up perfetto va abbinato un look perfetto! Il trend moda inverno 2017 è sicuramente il velluto, declinato in mille varianti. Qui trovi una gallery dei trend moda 2017.

Il make up per l’inverno 2017 è naturale e super luminoso. L’eyeliner grafico gioca un ruolo importante nei look da sera mentre per il giorno l’illuminante sarà il tuo miglior alleato.

Qui trovi una gallery di make up moda 2017. Arriviamo alle mani, il nostro biglietto da visita. I trend del momento sono principalmente due: le unghie a specchio e le sweater nails, a te la scelta.

Nessuna delle tue ti conquista qui trovi una gallery di unghie per il 2017 di cui non potrai più fare a meno.

Le unghie ci sono, il trucco c’è, i capelli pure. Ci siamo! Sei pronta per un inverno alla moda?

Ti aspetto nella sezione trends del mio blog per rimanere sempre aggiornata e sulla mia pagina facebook alice cerea con tantissimi consigli utili.

Alla prossima!