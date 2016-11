Capelli Autunno-Inverno 2016-17: lunghi per lui, corti per lei

Da una parte chiome lisce, lucide, lunghissime, dall’altro tagli corti, cortissimi declinati in un’ampia varietà di stili. Le tendenze capelli uomo-donna dell’Autunno-Inverno propongono giochi di contrapposizione nel taglio e nelle acconciature, puntando su una mascolinità “al naturale” per lui e su una femminilità più audace e sbarazzina per lei. Cosa li caratterizza?

Sulle teste maschili spiccano le lunghezze esagerate, che arrivano ben oltre le spalle, con punte pari e scalature o ciuffi laterali solo in virtù delle personalizzazioni. Requisiti standard di questa tendenza: capelli super lisci, lucidi e con la riga in mezzo.

Il taglio corto, invece, è una delle ispirazioni vincenti del 2016 sulle chiome femminili. Perfetto da portare sotto al cappello, diventa emblema di spiccata personalità se è studiato ad hoc insieme all’hair stylist. Obiettivo: valorizzare al meglio i tratti del proprio viso.

Le suggestioni del momento? Alla garçon, pixie cut, minimal bob, ciuffi piatti e frange corte anni ’60. Qual è il tuo stile di riferimento?