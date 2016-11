Nell’era in cui la passione per le serie ha quasi, ma dico quasi, superato quella per il cinema, nell’era dello streaming selvaggio e del binge-watching (ovvero la tendenza ad accumulare puntate per poi “spararsi” l’intera stagione di fila), Glamour non poteva restare indietro. Abbiamo realizzato, in esclusiva per le nostre lettrici e le utenti del sito, una web serie speciale, 10 modi per essere glamour: 10 episodi di circa un minuto l’uno girati dal grande fotografo e regista di fama internazionale Luca Babini.

10 le protagoniste: ragazze e giovani donne diverse per età, professione, gusti e stile. Sfogliate la gallery per scoprire chi sono: c’è chi fa la designer, chi la fashion blogger, chi la mamma-lavoratrice-multitasking, chi la dj, chi la chef. Tutte, però, condividono una grande passione per la moda (ma dai?) e lo stesso approccio alla vita: vedono il bicchiere sempre mezzo pieno, accettano le sfide con entusiasmo, affrontano i problemi con il sorriso e ridono dei “momenti no”. E, nei 10 corti, di “momenti no” ne vedrete parecchi.

Ad aiutare le protagoniste a uscire dai piccoli/grandi impacci in cui si trovano, interverranno tanta ironia e un’auto: la Nuova up! targata Volkswagen. Piccola quanto serve per poter essere parcheggiata senza fatica (con telecamera posteriore per le meno abili), dotata di cambio automatico nonché di indicatori di direzione integrati negli specchietti per facilitare ancora di più la guida: la Nuova up! è la city car perfetta per “up girls” alla costante ricerca della perfezione, le cui giornate sono tanto intense quanto interessanti. Ma non è finita qui: inserendo lo smartphone nell’apposita dock station e scaricando l’app Volkswagen maps+more, la nuova radio Composition Phone si trasforma in un sistema multimediale in grado di assolvere contemporaneamente alle funzioni di telefono, navigazione, radio e computer di bordo.

Insomma, abbiamo già svelato anche troppo. Non resta che darvi appuntamento qui, a partire dal 15 novembre, ogni martedì e giovedì alle ore 9:00. E per conoscere più da vicino le protagoniste, mettetevi sulle loro tracce sui social, con gli hashtag #beglamourwithup e #upyourlife. Buona visione a tutti!