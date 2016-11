Il fascino (rock) dell’uomo dai capelli lunghi

Per Manuel Agnelli sono un tratto distintivo sin da quando, nella seconda metà degli anni ’80, saliva già sui palcoscenici milanesi con la band degli Afterhours. Il neo giudice di XFactor10, portavoce dell’indie rock italiano, sfoggia con orgoglio, puntata dopo puntata, la sua lunga chioma di capelli lucidi e super lisci.

«Li ho sempre portati così volutamente, in maniera “selvaggia”», dice. «In generale, non me ne prendo cura direttamente. Quando serve, vado dal parrucchiere».

Non per nulla, dietro al capello lungo maschile si cela un pezzo di storia della musica rock e della cultura degli anni ‘70 e ‘80, in particolare. Numerose le rockstar – da Jim Morrison a John Bon Jovi, da Steve Tyler a David Lee Roth e Axl Rose – che hanno sfoggiato sui palchi lunghe chiome vaporose, successivamente riprese anche da personaggi “anticonformisti” dello star system hollywoodiano, come Johnny Depp e Jared Leto, Colin Farrel e Brad Pitt, i quali, grazie anche al loro look “trasgressivo”, hanno visto lievitare la loro fama di sex symbol.

Perché, a dirla tutta, l’uomo dai capelli lunghi alle donne piace. È sensuale, mascolino, con un’aria a volte da “finto trascurato” che attrae e affascina. E c’è anche chi gli ha persino dedicato una Fan page su Facebook: Ladies Love Long Hair Rocker Dudes!

E non solo. Anche le sfilate più recenti parlano chiaro: i capelli lunghi sono di moda, rappresentano un forte trend maschile di questo Autunno-Inverno e hanno caratteristiche ben precise. Sono super lisci, lucidi e si portano con la riga in mezzo. Qualche suggerimento per uno styling perfetto e a prova di passerella?

