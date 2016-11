Effetto strobing: bagliori di luce tra beauty e moda

Di solito il flusso di contaminazione nel mondo dei trend va da moda a beauty, per una volta è stato il contrario. L’ossessione per la luce, per il glow che ha fatto nascere primer illuminanti, ombretti e rossetti glitterati, fondotinta che accendono il viso e la tecnica di trucco più hot del 2016, lo strobing, ha contagiato anche la moda.



Sulle passerelle dell’autunno/inverno 2016/2017 imperversano abiti che catturano la luce con tessuti scintillanti, come quelli di Saint Laurent, Dolce & Gabbana e Michael Kors e accessori dai bagliori riflettenti come le scarpe di Louis Vuitton e o le borse di Charlotte Olympia ricoperte di una pioggia di polvere di stelle. Tutto per imitare l’effetto rifrangente della sfera da discoteca che scompone la luce in flash multi-direzionali.

La tridimensionalità luminosa, o effetto strobing, nella moda si ottiene con accessori in pelle metallizzata e tessuti dall’effetto specchio, e nel beauty con tecniche che replicano la brillantezza di un raggio luminoso.

Anche il mondo dell’ hairstyling non è rimasto indenne. Il 2016 è stato l’anno in cui i coloristi si sono sbizzarriti nella sperimentazione di tecniche colore che aggiungono flash glossati e luminosi tra le ciocche per valorizzare una nuance, un taglio o solo i lineamenti del volto. Un gioco in 3D di tonalità leggermente più chiare del colore naturale, o fantasy, come se alcune ciocche fossero schiarite dal sole. La tecnica detta Hair Strobing, disponibile nei saloni L’Oréal Professionnel richiede capelli in perfette condizioni, per procedere alla decolorazione senza effetti collaterali. E per arrivarci l’uso di un additivo complementare come Smartbond, che ricostruisce i legami cheratinici della fibra capillare in fase di pigmentazione e de-pigmentazione, è uno step indispensabile, da richiedere al proprio hairstylist prima di ogni cambio colore.