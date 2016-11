I 5 prodotti beauty da non perdere questo inverno

Con il cambio di stagione cambiano, e si rinnovano, anche i prodotti beauty da utilizzare. La make-up routine subisce necessariamente delle modifiche, così come la skin-care routine, che prevede l’uso di creme e sieri più adatti a difenderci dal freddo. Stessa cosa vale anche per i nostri capelli, che hanno bisogno di ulteriori attenzioni affinché siano sani e splendenti.

Fortunatamente il mondo del beauty ci viene incontro anche in queste circostanze, proponendoci in questo mese di novembre tantissime novità da cogliere al volo: scopriamo insieme le principali, da copiare il prima possibile!

Make Up For Ever – Fondotinta ultra HD

In inverno l’ideale è un fondotinta che copra le imperfezioni ma senza appesantire troppo la pelle. Ecco perchè il fondotinta ultra HD di Make Up For Ever è l’ideale: grazie alla sua composizione dona un effetto “seconda pelle”, risultando totalmente invisibile e riflettendo la luce. Perfetto, no?

Shiseido – Ibuki Beauty Sleeping Mask

Con lo stress quotidiano e la routine lavorativa, la prima a risentirne è la nostra pelle. Se poi si aggiungono anche le poche ore di sonno la situazione si prospetta davvero disastrosa! Ma niente paura: grazie alla maschera gel di Shiseido da applicare durante la notte, al risveglio il nostro viso sarà di gran lunga più fresco e riposato.

Nars – Blush

Sappiamo bene che in inverno mantenere il viso abbronzato è praticamente una missione impossibile. Fortunatamente Nars ci viene in aiuto con la sua vasta gamma di tonalità di blush in polvere, facilissimi da applicare e dall’intensità modulabile, che garantiscono da subito un colorito più sano.

Dafni – spazzola lisciante

Una delle novità che più vi piaceranno in questo mese è senza dubbio lei, la spazzola lisciante. Rivestita in ceramica e con una temperatura costante di 185°C, questo innovativo accessorio permette di risparmiare moltissimo tempo e di ottenere risultati ottimali per i nostri capelli.

Too Faced – Melted Matte Rossetto

Grazie alla sua formula innovativa, il nuovo rossetto lanciato da Too Faced si scioglie sulle labbra come fosse un gloss, per poi fissarsi e regalare uno splendido finish ultra-opaco che dura tutto il giorno. L’ideale per chi rientra tardi e proprio non ha il tempo di ritoccare il make-up.