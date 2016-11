Nella wishlist dei Millennials

La generazione dei Millennials è creativa, in tutto quello che fa. Il suo plus è quello di prendere tendenze dal passato e interpretarle in chiave moderna, in modo del tutto libero, puntando il focus sulla propria personalità e unicità.

Nello street style si assiste al fenomeno dell’individualità, uno stile talmente unico e personale da essere visto come il più cool. Pins e patch da applicare sugli abiti, accessori con inciso il proprio nome, maglie con scritte personalizzate, trucco e parrucco scelti in base alla forma e al colore del viso. Senza dimenticare un capo, simbolo di questa generazione: il jeans.

Ecco perché i nativi digitali hanno dalla loro uno stile riconoscibile, dalla testa ai piedi, che strizza l’occhio alla fashion revolution, espressa non solo addosso ma anche attraverso i social network.

Non è un caso che Gas, il brand italiano di denim, che ha fatto dell’energia e dell’innovazione la sua cifra stilistica, ha arruolato sei Millennials autentici e appassionati come suoi testimonial – Issy, Jan, Ben, Cosmo, Jordan e Sophie – per la campagna Autunno-Inverno 2016-17 catturata dall’obiettivo di Matteo Montanari. Ognuno di loro è portavoce di se stesso e del suo stile che per loro deve essere comodo, personale e un po’ ribelle, mai convenzionale.

Se anche voi volete esprimervi liberi, ecco nella gallery i trend più amati dai Millennials. Da interpetare a modo vostro per essere unici proprio come la Generazione Y insegna.