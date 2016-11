La sostenibile leggerezza della perfezione

Di perfezione se ne è parlato in tutte le decadi, e per ognuna esisteva un preciso canone di bellezza. Con il passare del tempo siamo passati dalle curve ai fisici super asciutti, dalla vita stretta al ventre piatto, dagli occhi castani a quelli azzurri, dalle more alle bionde. Oggi però, con l’arrivo della Generazione Y, tutto cambia: l’imperfetto è il nuovo perfetto.

A dimostrarcelo sono donne che hanno fatto dei loro, chiamiamoli, “difetti” dei veri cavalli di battaglia. Cifre stilistiche che si portano dietro con orgoglio e che sono parte del loro successo. Dal passato la lezione arriva da Barbra Streisand, talmente sicura di sé da portare il suo naso importante con nonchalance. O ancora Kate Moss, regina indiscussa di passerelle e copertine patinate, che ha fatto della sua mini altezza e del suo corpo da bambina una vera e propria fashion revolution, in un’era dove le modelle erano altissime e dalle curve effetto wow. Poi la tanto amata Carrie Bradshaw/Sarah Jessica Parker che ci ha dimostrato che un viso spigoloso può essere considerato il più sexy sul pianeta. E ancora le nuove top model, bellissime ma soprattutto ruba click: Georgia May Jagger ha elevato il suo diastema a nuovo elemento di sensualità (la sua bocca, come in precedenza quella del padre Mick, è la più corteggiata del momento), mentre le inseparabili amiche Kengi – Kendall Jenner e Gigi Hadid – sono l’esempio che una bella ragazza, con le curve al posto giusto, può sfilare in passerella anche se non sembra la più secca del reame.

E proprio dalle passerelle dobbiamo prendere esempio. Ci sono icone agli occhi delle griffe che hanno fatto discutere parecchio. Come Molly Bair, soprannominata da piccola Gremlin, per via delle orecchie a sventola e il viso da elfo. O ancora Winnie Harlow, la ragazza con la vitiligine, e l’ultimissima Khoudia Diop dalla pelle molto scura, passata dall’essere vittima di bullismo al soprannome Melanin Goddess.

La lezione arriva anche dal mondo dell’entertainment. Prendiamo Lady Gaga. Lei ha trasformato la sua non-moda, che includeva indossare vestiti e make-up pirotecnici, in un esempio per le coetanee; se vuole mettere un paio di shorts non si preoccupa di fare diete estenuanti prima di varcare la soglia di casa, lei è fiera del suo corpo così com’è. Anche la stessa Kate Middleton, oggi Duchessa di Cambridge, ha reintrodotto nei nostri armadi due capi considerati non proprio posh: calze velate e tacco 5.

Quindi il "canonicamente" bello va un attimo lasciato da parte. Perché, al giorno d'oggi, la perfezione non esiste più. O meglio, esiste ma in una nuova veste.





































