Sul perché non bisogna mai cercare la perfezione

Nel mondo scientifico il metodo del trial and error, cioè quello del tentativo e dell’errore ha portato a grandi invenzioni casuali, non intenzionali. Dalla Coca Cola, nata per un esperimento su un medicinale anti mal di testa, alla penicillina, scoperta mentre si studiava un rimedio contro l’influenza.

Se le donne perfezioniste, con la sindrome della prima della classe, sono pronte per imparare una lezione, devono guardare a quei casi in cui non il controllo volontario, ma la casualità ha portato a risultati fuori dal comune. Allora donne, rilassatevi perché la nuova perfezione è non essere perfette ma lasciare spazio alla libertà e al divenire. E qualche esempio nell’universo femminile lo conferma.

– LO STILE MESSY Non è lo chignon ordinato che fa di voi la regina dell’hairstyling. Meritate il titolo se riuscite a creare il più bel raccolto spettinato, come quelli che imperversano sulle passerelle.

– GLI SMOKY EYES Come dimostrare la mondo di essere abili con il make-up? Sfoggiando gli smoky eyes più smudged che ci siano. È quell’attitudine vissuta, da trucco del giorno, che li rende perfetti.

-IL NUDE L’effetto maschera per il fondotinta è totalmente out. Se coprire ogni imperfezione non è di tendenza, con il movimento #nomakeup la nuova missione delle basi viso è simulare un look super naturale.

– LA TORTA DAL CUORE MORBIDO Quella che in forno non lievita, e che puntualmente presentate agli ospiti a cena, non deve essere motivo di disistima. È una delle prove più difficili che uno chef deve affrontare.

-IL MIX & MATCH La capacità di fare abbinamento improbabili che funzionano definisce lo stile da IT Girl, quello che distingue il look di una vera influencer, come Alexa Chung che riesce a creare armonia anche nel mix di tubino damascato e camicia bianca da uomo.

-IL TANGO Visto dalle donne è una delle prove più difficili di abbandono del controllo. Eppure solo quando ci si libera dall’attitudine control freak si creano coreografie perfettamente femminili, armoniose e talvolta spettacolari.

