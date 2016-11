Capelli chocolate mauve, gli indirizzi in Italia della nuova tendenza colore

In principio fu la mano creativa di Hannah Edelman, eclettica proprietaria del Salone Brush in Hand di New York. L’hairstylist e colorista, meglio conosciuta su Instagram come @HannahThePainter, è colei che ha dato vita per prima a quello che, nel giro di poche settimane, è diventato il colore di tendenza dell’Autunno: il chocolate mauve.

Di questa nuova, affascinante nuance, che ha il castano come base e il rosa/malva come sfumatura sulle ciocche, Hannah ha addirittura lanciato una conversazione su Reddit.

Come l’ha creata? Usando cinque diverse tinte: marrone scuro, mezza dose di marrone caldo, malva e due diversi toni rosa. Le ha spennellate su sezioni irregolari dei capelli, fondendo le diverse tonalità di marrone in malva o malva in rosa, e creando così delicate variazioni degli originali cinque colori. Risultato: una nuova dimensione leggera, quasi un’iridescenza!

Subito “clonato” negli Usa e di seguito in Europa, il chocolate mauve ha fatto la sua comparsa anche in Italia, dove a Milano viene eseguito nel Salone di hairstyling Les Garcons de la Rue.

«Il chocolate mauve si adatta a tutte, l’unica differenza che consideriamo, nel momento della realizzazione, è legata al colore degli occhi e della carnagione, a cui facciamo riferimento per capire se la sfumatura può funzionare», spiega il responsabile, Mauro Bellini. «Questo colore funziona soprattutto sui tagli di capelli corposi e lunghi almeno fino al mento, visto che a valorizzarlo è proprio il movimento dei capelli». Ideale, quindi, se associato a long bob, wob e capelli lunghi ondulati per rendere al meglio l’effetto. Il costo? «Varia dai 50 ai 70 euro, a seconda della lunghezza e della quantità di capelli».

A Torino, invece, il chocolate mauve si può richiedere nei tre indirizzi dei Parrucchieri La Rosa. «Per realizzarlo non bisogna sottoporsi a elevate decolorazioni: è un look che si adatta facilmente a tutte», sottolinea Andrea La Rosa, hairstylist per L’Oréal Professionnel. «Prima, però, è sempre meglio eseguire una diagnosi che stabilisca le reali condizioni del capello, in modo da poterne proteggere la fibra con trattamenti studiati ad hoc per la decolorazione». Il costo del colore? Qui è di circa 60 euro, per una durata di 15/20 lavaggi.

Chi abita a Roma, potrà richiedere il chocolate mauve da Saccucci Masterclass, Salone specializzato anche in hairstyling da sposa. Il costo della semplice colorazione parte dai 50 euro.

Siete nei dintorni di Potenza? In questo caso, l’hairstylist di riferimento per il chocolate mauve sarà Paolo Dragonetti, titolare del Salone Charme Parucchieri per Redken. È specializzato in tecniche innovative di colorazione e tagli artistici. Il costo della colorazione parte dai 45 euro.

Esperti, infine, nella realizzazione del chocolate mauve anche gli 11 Parrucchieri del circuito Tony&Guy. Oltre che a Milano, Torino e Roma, il colore tendenza del momento – affiancato da una consulenza personalizzata – potrà essere richiesti ed eseguito nei Saloni di Bergamo, Como, Bologna e Cagliari.