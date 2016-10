Anelli, gesti Millenials

Le Millenials sono fatte così, prendono un trend del passato e lo interpretano a loro immagine e somiglianza. È successo con i cult della moda, come i jeans dalla vestibilità mum fit, i choker da legare al collo e gli anelli. Questi piccoli oggetti sono infatti pieni di significati, perché rappresentano qualcosa di importante nella vita delle persone come una nuova tappa o un anniversario.

Se in passato però il fashion diktat imponeva una macro tendenza, ovvero di portare un solo anello per entrambe le mani, oggi le ragazze hanno ribaltato la situazione: personalizzare non solo l’anello ma anche le dita. Fateci caso: ogni donna appartenente alla Generazione Y ha infatti un esemplare con sopra una scritta o una data, che condivide con l’amica del cuore o l’uomo della vita.

Ma la sua “rivoluzione” non si ferma qui. Ne porta tanti anche sulla stessa mano, ognuno con un perché.

Il brand di gioielli Dodo sa bene quanto è importante raccontare se stessi, le storie d’amore e di amicizia. Lo fa attraverso tre linee, che arrivano al cuore di Millenials e non: Lucky in Love è per chi vuole la fortuna sempre vicina, Express Yourself è adatta a chi vuole mettere il punto esclamativo sul mix and match, Tell Your Story è l’oggetto su cui incidere le sensazioni, le parole da non dimenticare e le note del cuore.

Studi, infatti, hanno dimostrato che la scelta di dove posizionare il gioiello esprime un lato della personalità, che varia a seconda del dove lo si indossa: destra, razionale e dominante, o sinistra, più dolce e sensibile.

Ecco qui la “traduzione”.

Pollice. Il dito più solido della mano, simbolo di potere. Chi lo sceglie è una persona molto sicura di sé. Adornare quello destro accentua una personalità vanitosa, mentre quello sinistro è sinonimo di astuzia.

Indice. Il simbolo della direzione da prendere. Chi decide di valorizzarlo è una persona molto ambiziosa. Sul dito destro lo indossano le personalità intuitive, che mettono il buonsenso in tutto quello che fanno ed eccellono nell’organizzazione. Il sinistro invece è per gli estroversi e i creativi, che amano vivere la vita nella sua interezza.

Medio. La sua gestualità a volte viene confusa, ma questo dito indica senso di equilibrio e responsabilità. Chi lo porta a destra è sicuro di sé e trasmette fiducia agli altri, chi invece a sinistra ama aiutare il prossimo.

Anulare. Qui il messaggio è al 100% sentimentalmente. Destra è la posizione di coloro che vivono la vita in tutte le sue manifestazioni, sinistra quella della fede nuziale. Molte persone indossano un anello in questo dito anche se non sono sposate, perché legate alle tradizioni.

Mignolo. Ultimo ma non meno importante è il più aristocratico, piace ai creativi e ai fashionisti. A destra indica una personalità coraggiosa e un po’ trasgressiva, a sinistra carisma e allegria.