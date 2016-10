Sophie, Ben, Jan: identikit di una generazione libera, con stile

La prima cosa che si capta ascoltando le loro storie è che sono gli interpreti di una generazione molto più libera rispetto a tutte quelle che l’hanno preceduta. Libera di conoscere, scegliere, sperimentare, cambiare, addirittura trasformare gusti e tendenze collettive in qualcosa di soggettivo e molto, molto personale.

A dispetto di quanto si è comunemente portati a credere, quella dei nativi digitali è una generazione cresciuta nel grembo della consapevolezza. Di una realtà tecnologica che ha davvero cambiato il destino dell’umanità, definendo nuove prospettive, ma introducendo al tempo stesso anche rischi e problematiche non trascurabili, nei confronti dei quali, i giovani Millennial si sentono già profondamente responsabili.

La loro attenzione è concentrata sulla relazione con l’ambiente, con l’alimentazione, con la cura (il più possibile naturale) del proprio corpo, persino con la visione del passato e di quel patrimonio di valori e ispirazioni che devono continuare a vivere al di fuori del tempo e di qualunque sofisticatissimo device. Riguarda anche certe scelte di stile, non semplicemente dettate da mode passeggere, ma sempre più mirate alla selezione consapevole e alla personalizzazione.

Del resto, le preferenze estetiche dei Millennial preludono individualità ben definite, puntate alla costruzione di un’immagine autentica, espressiva, contemporanea. Ogni look determina una presa di coscienza caratteristica, ogni dettaglio ha il compito di completare un preciso messaggio personale che si intende trasmettere.

Non per nulla Sophie, Ben e Jan, perfettamente in linea con questa attitudine, sono tre dei sei esponenti del Nuovo Millennio che il marchio GAS, uno dei principali interpreti del denim in Italia, ha scelto come testimonial internazionali della nuova campagna Autunno-Inverno 2016-17. Portavoce di una rinnovata denim culture, vivono tra l’Europa e gli Stati Uniti e rappresentano la nuova generazione “geneticamente social” di ventenni appassionati e creativi, espressivamente liberi, ma con stile. Se avete voglia di conoscerli un po’ meglio, leggete qui cosa ci hanno raccontato.

SOPHIE, ovvero il coraggio delle proprie scelte

Quanto coraggio ci vuole, quando si è così belle, per decidere di rasarsi a zero i capelli? E quanto ce ne vuole per decidere di vivere facendo l’artista? Per lasciare la propria città natia, Glasgow, per inseguire l’arte prima a Londra e poi a Berlino? Bisogna ammetterlo, ce ne vuole davvero tanto di coraggio. E Sophie, basta guardarla, eccome se ne ha!

Tre aggettivi per descrivere la tua personalità

«Determinata, interessata, mutevole».

Cosa significa per te essere una Millennial?

«Onestamente non so se è una cosa bella o brutta! Penso che sia entusiasmante vivere nell’era della tecnologia, delle relazioni social e delle opportunità. Ma credo anche che si debba stare attenti, perché a lungo andare tutto ciò può portare all’impazienza, a continue aspettative e anche alla pigrizia. Penso che sia meglio tenere conto di entrambi gli aspetti, restando consapevoli».

Quali sono i punti di forza dei ventenni di oggi?

«Avere vent’anni in questo momento storico ed essere un’artista significa avere sorprendenti opportunità di relazione attraverso Internet e i social media. Inimmaginabili per le generazioni che ci hanno precedute».

Quali sono, secondo te, le nuove sfide della generazione Millennial?

«Per quanto io apprezzi e mi diverta far parte di questa generazione, la parte nostalgica di me desidererebbe appartenere a un’epoca differente! Sento una forte relazione con la scena artistica newyorkese degli anni ’80. L’idea di una reale “community” secondo la vecchia scuola è davvero affascinante e speciale. Credo che la sfida, per noi, sia quella di riuscire a trovare una versione contemporanea di tutto questo nelle nostre vite e nelle nostre attuali città, senza lasciarsi catturare dalla trappola della virtualità e raccontando solo una verità parziale delle nostra vite».

Tre aggettivi per definire il tuo stile.

«Comodo, personale, ribelle (alla maniera newyorkese)».

I capi che non possono mancare nel tuo armadio

«Jeans classici, felpe semplici di diversi colori, t-shirt extra large di seconda mano, vecchi maglioni della mamma, dolcevita, maglie da pittore, biancheria intima di cotone bianco, un bomber».

Qual è il tuo concetto di urban style?

«Qualunque cosa rispecchi in modo corretto chi la indossa. Credo che lo stile sia un fatto molto personale e si può facilmente dire quando rispecchia chi lo ha scelto. È una questione di feeling…».

Cosa metti nella valigia perfetta?

«La mia valigia ideale è vuota! Affinché possa riempirla con cose nuove del luogo in cui sto andando».

Qual è il sogno che hai realizzato e quello che ancora non hai raggiunto?

«Non credo che sia facile raggiungere i propri sogni perché possono cambiare forma e modificarsi nel tempo, fino a farci perdere le tracce di quello che desideravamo! Ma un sogno che non ho ancora raggiunto sarebbe quello di esporre a New York. Ho anche un altro grande e impossibile desiderio: essere fotografata da Robert Mapplethorpe».

Come ti immagini tra dieci anni?

«Mi immagino a vivere e lavorare in uno splendido loft con mio marito Douglas e con gatti, piante e arte dappertutto. Spero di poter vivere semplicemente del mio lavoro artistico e di non essere costretta a fare anche altro per guadagnare. Spero di poter anche abitare per metà del mio tempo tra New York e un posto isolato vicino al mare!».

BEN, ovvero la concretezza dallo spirito sognatore

Ha una personalità vulcanica e sognatrice e nonostante ciò ha scelto di occuparsi della creazione e della progettazione di oleodotti e raffinerie! Il perché non lo sa neanche lui. Ciò che però sa è che non farà l’ingegnere tutta la vita. Volete scommettere?

Tre aggettivi per descrivere la tua personalità

«Curioso, tranquillo, piccante».

Cosa significa per te essere un Millennial?

«Significa essere a cavallo fra due mondi. Siamo i figli dell’era Internet, cresciuti e cambiati esattamente come la Rete è cresciuta e cambiata. La vediamo come una forza che ha cambiato il mondo e ha avvicinato le persone come mai prima d’ora. Avevo 10 anni quando il WiFi è diventato di pubblica diffusione, 16 quando è stato realizzato il primo iPhone e adesso che ne ho 25 c’è un robot su Marte con un account Twitter!».

Quali sono i punti di forza dei ventenni di oggi?

«In qualunque epoca i vent’anni sono il tempo della libertà. Non hai certi limiti dell’adolescenza e nemmeno certi “obblighi” di famiglia e lavoro tipici dell’età adulta. Puoi agire in maniera più impulsiva e gestire in maniera più flessibile il tempo e il denaro. Hai Skype che consente di connetterti con tutto il mondo, puoi condividere interessi e hobby con chat e gruppi nei vari social network. Superati i limiti geografici, è possibile connettersi senza più grandi sforzi».

Quali sono, secondo te, le nuove sfide della generazione Millennials?

«I Millennial sono gli eredi di importanti problemi legati alle generazioni precedenti. Il cambiamento climatico è qualcosa che nessuno sembra aver seriamente considerato negli ultimi vent’anni e adesso è chiaro che tutti dobbiamo cambiare a riguardo. Personalmente confido nel fatto che i pannelli solari possano davvero salvare il mondo!

Penso anche che dovremmo imparare la moderazione nel nostro rapporto con la tecnologia. C’è altro, oltre ai nostri cellulari ed è importante trovare il giusto equilibrio! Non dovremmo lasciarci distrarre troppo seguendo soltanto un certo tipo di informazione amena, dedicando meno attenzione ad aspetti importanti della vita, come la politica e l’economia mondiale.

Penso inoltre che per la nostra generazione sia importante ricordare la differenza tra digitale e analogico. C’è un motivo per cui i dischi in vinile stanno vivendo un ritorno e la musica live continua a essere quella migliore! C’è un motivo per cui le persone apprezzano ancora gli arredi artigianali in legno e fibre naturali come il cotone per i propri indumenti! Il sintetico mondo digitale è pulito e perfetto, certo, ma non è realistico. La tecnologia analogica, invece, è calda, ricca, grezza, così come la natura. Siamo esseri umani e non creature digitali; amiamo sentirci ruvidi e imperfetti. Io non voglio che tutto questo si perda…».

Tre aggettivi per definire il tuo stile.

«Fine, semplice, non convenzionale».

I capi che non possono mancare nel tuo armadio

«Scarpe di camoscio, un giubbotto in denim e un pullover di maglia pettinata».

Qual è il tuo concetto di urban style?

«Qualcosa di molto versatile. Caldo abbastanza per farti sentire a tuo agio in inverno, mentre sei in coda davanti a una pasticceria, ma anche abbastanza fresco da non soffrire se ti trovi in un luogo con una temperatura da sauna!».

Cosa metti nella valigia perfetta?

«Dipende da dove vado! Ovunque sia non mancano mai i miei occhiali da sole, una videocamera 35mm, il macbook, le cuffiette e un paio di espadrillas o stivali chelsea, a seconda se sarò al caldo o al freddo. In generale, quando posso, porto con me anche Philo, il mio inseparabile gatto».

Qual è il sogno che hai realizzato e quello che ancora non hai raggiunto?

«Ho sempre desiderato vivere nel cuore di Londra e ci sono riuscito. Il prossimo passo sarà NYC o Tokyo!».

Come ti immagini tra dieci anni?

«Domanda difficile… In dieci anni può accadere di tutto! Spero di sapere meglio cosa desidero dalla mia vita, ma se così non fosse, quello che è certo è che sarò felice!».

JAN, ovvero: fuoco che brucia in fretta!

Metà statunitense, metà parigina, si infiamma in un attimo per cose e persone che colpiscono la sua sensibilità, ma altrettanto velocemente si annoia e raffredda. In lei, la simpatia e la concretezza dell’indole americana si mixano al fascino e alla complessità dello spirito francese. Al momento studia graphic design con passione, ma chi può dire quanto durerà?

Tre aggettivi per descrivere la tua personalità

«Impulsiva, intuitiva, leale».

Cosa significa per te essere una Millennial?

«Significa leggere sui tablet, insegnare a tua madre come fare un selfie, essere una ragazzina un po’ viziata».

Quali sono i punti di forza dei ventenni di oggi?

«Tutto quello che facciamo viene preso sul serio (nel bene e nel male!)».

Quali sono, secondo te, le nuove sfide della generazione Millennials?

«Essere una Millennial è eccitante e spaventoso al tempo stesso. Ho come l’impressione che tutto debba essere fatto in un attimo, perché ciò che si vuole vedere è il frutto dell’istinto, quello che l’innocenza è in grado di produrre. La gente va matta per questo».

Tre aggettivi per definire il tuo stile.

«Classico, rétro, parigino».

I capi che non possono mancare nel tuo armadio.

«Jeans aderenti, felpe con cappuccio, un paio di stivali».

Qual è il tuo concetto di urban style?

«Indossare qualcosa di non troppo comodo e scontato».

Cosa metti nella valigia perfetta?

«Un pennarello nero, un quaderno per gli schizzi, colori per pittura, le mie sneakers».

Qual è il sogno che hai realizzato e quello che ancora non hai raggiunto?

«Non l’avevo pianificato, ma il sogno è essermi ritrovata circondata di amore e suggestioni culturali. Adesso l’idea è quella di sganciarmi da una certa condizione di benessere e andare oltre».

Come ti immagini tra dieci anni?

«Se lo dico non si avvera!».