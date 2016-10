Tatuaggi o body painting?

Avete presente le farfalle colorate sulla schiena di Blake Lively in Le Belve? O ancora i simboli punk sul corpo di Jared Leto in Suicide Squad? Ecco, se mai vi siete posti il quesito, quelli non sono tatuaggi veri ma fake, realizzate ad hoc per i film.

Certo è che in questa era in cui il tatuaggio incisivo sul corpo fa molto trendy, vedi il chiacchieratissimo Fedez o i modelli Jimmy Q e Spizoiky che hanno rivoluzionato il fashion system. Fatto sta che avere un tatuaggio sulla pelle, e per pelle intendiamo parti del corpo visibilmente tatuate, non è da tutti. C’è chi si pente e si sottopone a dolorose sedute per farsi togliere il tattoo con il laser, o chi vuole farsi disegnare qualcosa da tempo ma non ha mai trovato il coraggio di farlo.

Un’alternativa c’è, molto artistica e soprattutto reale: il body painting. MAC Cosmetics, dall’idea di della make-up artist Chantel Miller, lo ha rilanciato con makeover integrali molto complessi e artistici. O ancora le opere del progetto Door Art che stanno facendo il giro del web, realizzate dall’artista tedesco Jörg Düsterwald e immortalate dal fotografo Tsciponnique Skupin dove modelle nude si mimetizzano con l’ambiente circostante.

In più l’ispirazione arriva dalle sempre in voga celebrities: Halloween si sta avvicinando e le appassionate della notte delle streghe, da Heidi Klum a Jennifer Lopez, non perdono occasione di studiare il mascheramento perfetto. Il più riuscito è quello della topmodel, irriconoscibile e pitturata dalla testa ai piedi per assomigliare a un corpo umano… scuoiato.

La scelta spetta solo alla persona interessata e innamorata dei tatuaggi, of course. Noi abbiamo raccolto i fake più belli di Hollywood e dintorni tra film cult e travestimenti. Da sfogliare nella gallery.