10 scelte di vita green (da star)

Bello, buono e sano uguale naturale. Questa la formula dello stile a Hollywood, dove le star fanno a gara a chi vive in modo più green. Tra queste, sul podio non possono mancare Alicia Silverstone con il suo blog The Kind Life e Gwyneth Paltrow, che ha trasformato il suo Goop in un mega brand healthy a partire dall’omonima linea di skincare organico. Dalla moda sostenibile di Stella McCartney, alla lotta per un cibo sano di Jamie Oliver fino al paladino delle emergenze climatiche Leonardo DiCaprio, ogni star si fa portavoce di un diverso modo di vivere in sintonia con la natura.





















Il campo della cura personale rimane però quello in cui le scelte bio ed eco-friendly si sentono più da vicino, “a fior di pelle”. Oltre a Gwyneth Paltrow, anche Miranda Kerr, Jessica Alba e Drew Barrymore hanno creato cosmetici naturali e organici, mentre Brad Pitt ha dichiarato anni fa di aver abbandonato il sapone per via delle sue tossine antibatteriche, dannose per pelle e ambiente. Per non arrivare a “puzzare come un cane”, come aveva detto Angelina Jolie dell’ormai ex marito quando ancora tra i due l’igiene era uno dei pochi problemi, si possono eliminare le sostanze più dannose senza rinunciare a profumare, oltre che alla qualità e all’efficienza delle formule.

A partire da sotto la doccia. Questa è la missione del brand naturale per capelli Avivah, che propone prodotti privi di coloranti, petrolati, parabeni e siliconi, ma ricchi di attivi vegetali per risultati puri ma efficaci. Le quattro linee - Volume e Lucentezza, Nutriente, Ristrutturante e Anti-Forfora Dermocalmante – si basano tutte su elementi naturali, di cui alcuni elementi come l’olio d’oliva bio e l’olio d’argan bio, provenienti da agricoltura biologica. Accanto a questi prodotti, per esigenze specifiche Avivah ha creato dell formule che uniscono ingredienti naturali e artificiali per assicurare maggiore efficacia (anche nella protezione dagli stress termici di phon e piastre) senza compromettere il benessere della testa.