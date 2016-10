Cantare in macchina è very cool. E riduce lo stress

Cantare sotto la doccia? Nooo, roba d’altri tempi. Adesso lo si fa in macchina e meglio ancora se ripresi da una telecamera. Da quando Michelle Obama ha intonato chiusa in un abitacolo una canzone di Beyoncé, Single Ladies, il “carpooling karaoke” pare essere diventata la moda del momento. La first lady era infatti ospite di James Corden, autore del programma The Late Late Show with James Corden in onda sulla CBS che ha lanciato il nuovo fenomeno televisivo. In poche parole, cantare in auto è cool, meglio se fatto in compagnia e in questo caso si tratta di personaggi di tutto rispetto, quelli che Corden fa cantare a squarciagola mentre lui guida per le strade di Los Angeles: oltre a Michelle, Adele, Sia, Elton John e addirittura Gwen Stefani, Julia Roberts e George Clooney tutti e tre insieme. Durata del tutto: 15 minuti. Ma tanto basta a far diventare il carpooling il nuovo fenomeno televisivo, tanto che anche in Italia si sta tentando l’impresa (con minore successo, ammettiamolo). Da qualche tempo, infatti, su Sky l’attrice Lodovica Comello conduce Singing in the Car in cui ospiti famosi vengono accolti in macchina e sottoposti a quiz e prove di canto. La Rai risponde con Fan-Karaoke, condotto dall’attore Giampaolo Morelli accompagnato in auto da un cantante famoso, che canta mentre un’altra auto con a bordo alcuni fan li segue. Un po’ complicati, i format italiani mancano certamente della freschezza e della spontaneità dell’originale americano e forse della verve di Corden.

Una cosa però è certa: cantare in auto pare faccia bene alla salute, anche perché risulta che in media trascorriamo 5 anni e 7 mesi a bordo di un’auto. Uno studio della University of Gothenburg in Svezia ha messo in luce come cantare mentre si guida sia un vero toccasana, dato il potere terapeutico della musica: riduce lo stress, aumenta la produttività, rende euforici, regala energia e favorisce la concentrazione. Cantare infatti libera endorfine e ossitocina, l’ormone che riduce stress e ansia e riduce il cortisolo, l’ormone invece responsabile di stress e depressione, con tutto quello che ne consegue, ovvero serenità e benessere. ll professor Björn Vickhoff, a capo dello studio, ha anche parlato dell’attività cardiovascolare che risente positivamente dell’azione meccanica del canto, poiché impegna la parte superiore del corpo migliorando la respirazione. Altre università si sono impegnate su questo fronte, giungendo agli stessi risultati e cioè che il canto, alla fine, migliora addirittura l’aspettativa di vita.

Secondo un altro studio, condotto da Philips Research Laboratories che ha indagato il rapporto tra musica, pressione sanguigna e nervosismo alla guida, una delle canzoni col migliore effetto è risultata essere Just My Imagination dei Temptation, mentre è stato scoperto che la migliore sequenza di canzoni per affrontare le situazioni di guida più stressanti è quella che comprende tanti diversi generi musicali che si alternano d’improvviso. In pratica le playlist con improvvisi cambiamenti di genere infondono una maggiore calma al guidatore, facendo registrare meno incidenti alla guida. Questo perché quando si ascolta musica il cervello attiva alcune aree chiave, indipendentemente dai gusti musicali, che coinvolgono l’attenzione, il movimento, la pianificazione e la memoria portando a una maggiore attenzione al mondo reale, in poche parole. Ma che tipo di musica si ascolta più volentieri? Il Centro Studi e Documentazione Direct Line, ha rilevato che ben 24 milioni di italiani ascolterebbero musica alla guida, per una percentuale del 62 per cento e di questi, il 39 per cento degli ha dichiarato di preferire la musica pop mentre si trova in macchina mentre il 22 per cento preferisce la rock, soprattutto fra i 18 e i 34 anni.

Musica sì, dunque, mentre siamo in macchina soli e in compagnia. La colonna sonora ideale? L’ha stilata la rivista Sorrisi e Canzoni, che mette al primo posto Buon Viaggio (Share the Love) di Cesare Cremonini. L’auto ideale? Non c’è, ma in città magari con una city car ci si muove più agevolmente, come la nuova up! di Volkswagen, personalizzabile in più modi, anche in merito alla musica. Con il pacchetto speciale beats up!, infatti, si può personalizzare Nuova up! con un sound system beats da 300 watt con sette altoparlanti high-end e sembrerà di stare sotto il palco di un concerto.