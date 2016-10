Hair trend: il nuovo must è il chocolate mauve

E’ ufficiale: il rose gold ha finalmente la sua variante bruna. Si chiama Chocolate Mauve e ha già conquistato il cuore (e le teste) delle fashioniste d’oltreoceano. Questa innovativa colorazione, ideata dalla stylist newyorkese Hannah Edelman, nasce dall’unione del marrone scuro con un mix di ben 5 tinte differenti in grado di dare alle chiome più brune un delicato effetto pastello senza dover ricorrere a schiariture eccessive.

In un’ intervista a PopSugar la Edelman ha raccontato il procedimento per ottenere il perfetto Chocolate Mauve: si parte dall’unione del marrone scuro con il rosso, il giallo e il verde, con successiva aggiunta di arancio e viola in modo da ottenere la tonalità perfetta. Le sfumature malva, con la loro leggera iridescenza, sono il vero punto forte di questa particolarissima colorazione, in grado di dare la giusta brillantezza anche alle chiome più spente e stressate.

La rivincita delle brune è arrivata!

Lasciatevi conquistare dal Chocolate Mauve. Basta un attimo!