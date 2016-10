Arrivano i Trolls (chiome incluse)

/ -

















































Se c’è una cosa che da piccole abbiamo sempre sognato era la chioma dei Trolls con i suoi colori, il profumo zuccherino e l’acconciatura che sfidava la forza di gravità. Fatto sta che i Troll dolls, giocattoli anni ’90 ideati da Thomas Dam, oggi tornano sul grande schermo in modalità cartoon, dal 27 ottobre, dalla mano dei creatori di Shrek.

I protagonisti – le cui voci sono state “prestate” da Anna Kendrick e Justin Timberlake per l’America, da Elisa e Alessio Bernabei per l’Italia – sono Poppy, la Regina dei Trolls tutta felicità e outfit rosa, e Branch… l’esatto opposto di lei. Non c’è poi mondo colorato e gioioso senza tanti amici intorno a loro, come DJ Suki, le Fashioniste – Satin e Chenille – esperte di moda e Guy Diamond, nudo e scintillante, la personificazione di una festa.

Per il lancio la Dreamworks gli ha dedicato un intero sito, dove ognuno può creare il suo Troll. Provatelo, anche per convincervi in un cambio di colore capelli che tanto va di moda in questo periodo.

Dopo i pastel colors, i rainbow hair e i metallici è il momento di mettere in ordine le idee. La sfumatura giusta dell’autunno 2016, per le amanti del genere, è in stile Trolls. Sfogliare la gallery per credere.. e cedere a una delle loro sfumature pop.