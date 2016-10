Alzi la mano chi non ha mai voluto essere sexy come Margot di Arsenio Lupin, Eva Kant di Diabolik o Grace Kelly in Caccia al ladro. Il motivo è semplice: sono belle, raffinate ma con un valore aggiunto… amano l’adrenalina quanto i gioielli.

Le donzelle in questione altro non sono che le fidanzate/socie in crimine dei ladri più sexy del grande schermo o dei fumetti. Una ricetta per l’amore eterno? Forse sì. Perché ammettiamolo, la routine non piace a nessuno, nemmeno alle coppie più affiatate di Hollywood e dintorni. Noi abbiamo raccolto in un video (in alto) e in una gallery (in basso) le coppie di ladri più fascinosi di sempre, che con le loro divise da rapina e i loro look mozzafiato anche sotto una maschera ci hanno ispirato per decadi.

Se si potesse trovare un identikit generico per queste love couple, i connotati sarebbero l’essere infallibili nelle missioni, il fascino spregiudicato e una fragranza che Paco Rabanne ha dedicato proprio alla loro filosofia di vita e ai lingotti che tanto amano collezionare. 1 Million Privé e Lady Million Privé sono rispettivamente le fragranze maschile e femminile create dalla griffe, con sentori di tabacco per narghilè, mirra e assoluta di fava tonka per lui, eliotropio, vaniglia e lampone per lei.