Perché il corpo ha bisogno della non-gravità?

Mai sentito parlare di Antigravity Yoga, la disciplina inventata dall’americano Christopher Harrison per avere benefici su postura, armonia, elasticità e giovinezza? Noi lo abbiamo provato da Natked a Milano, la palestra che si preoccupa del benessere del corpo a 360°, dalla dieta all’allenamento. A farci volare come angeli è stata Sayonara Motta, che ci ha fatto scoprire cosa significa realmente leggerezza nel corpo quanto nella mente. Provare la sessione di antigravity yoga non è facile la prima volta: bisogna imparare a lasciarsi andare e avere fiducia in se stessi per poter cambiare la propria percezione e sentirsi più leggeri. Perché, secondo voi, abbiamo “scomodato” gli angeli? Loro volano con il semplice spiegamento delle ali. Noi non le possediamo, ma grazie a un’amaca realizzata in tessuto elastico, che avvolge il corpo e gli permette di eseguire movimenti sospesi in aria, tutto è ora possibile. Il corpo ringrazia perché la colonna vertebrale è allineata, e i muscoli pure perché diventano tonicissimi.

Ma non solo lo yoga aiuta a rendere più giovani. A raggiungere un altro importante progresso nell’anti-aging è Shiseido che, grazie a una ricerca biotecnologica, ha scoperto che il meccanismo del rilassamento cutaneo è dovuto a fibre di ancoraggio della pelle – contenute nei fibroblasti e originate dalle cellule staminali. Il risultato della sua ricerca è una nuova linea di prodotti – Bio-Performance LiftDynamic - che offre alla pelle la possibilità di resistere alla forza di gravità. Curiose di provarla?

Il brand dà appuntamento alla prima No-Gravity Spa al quinto piano de la Rinascente a Milano. Qui potrete farvi coccolare per un’intera ora dalle terapiste Shiseido: la tecnica di massaggio arriva dall’oriente e l’efficacia dell’azione lifting è immediata. Altra novità in spa è l’Eye Care Bar: un servizio dedicato allo sguardo. Le occhiaie sono infatti una delle prime zone del nostro corpo a rilassarsi. Da provare in cabina è la Pure Retinol Express Smoothing Eye Mask di Shiseido, una maschera da tenere in posa 15 minuti che attenua le rughe e rende distesi e riposati gli occhi.

La pelle è da subito più rilassata, giovane e… in sù.