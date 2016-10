Un ragazzo diventa testimonial di un brand di make-up

/ -















Perché stupirsi se un ragazzo con cappello da basketball e un trucco degno di Kylie Jenner è scelto come volto di un brand storicamente femminile come Covergirl? Siamo nell’era della fluidità sessuale, quella della generazione genderless dei Millennials, che lancia un messaggio forte di individualismo e auto-esplorazione dei limiti attribuiti a ognuno dalla società di oggi.

E quale mezzo migliore per fare scoperte se non il make-up, dal potere trasformativo e mezzo di espressione della creatività? Il ragazzo (o Coverboy?) reclutato dal brand cosmetico americano si chiama James Charles, ha 17 anni ed è un fenomeno sui social per i look complicati che riesce a ricreare. “Spero sinceramente che questa scelta dimostri che chiunque può fare qualsiasi cosa se è disposto a lavorare sodo”, ha dichiarato Charles sul suo profilo Instagram quando ha annunciato di essere il nuovo ambassador di @covergirl. Prima di lui al suo posto ci sono state Rihanna, Katy Perry, Taylor Swift, Zendaya, solo per citarne alcune.

Del resto nell’era di Youtube chiunque può farsi strada se ha la manualià giusta con videtotutorial di trucco che riescono a ispirare. E tra le tante make-up vlogger di successo, a partire dalla nostrana ClioMake-up a NikkieTutorials d’Oltroceano, anche le ‘quote azzurre’ si stanno distinguendo. Guardate nella gallery i male beauty blogger che conquistano il web.