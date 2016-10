Tendenze capelli dalle passerelle milanesi

Moschino, sempre molto irriverente nelle sue scelte, passa dalle Barbie delle stagioni scorse alle bambole di carta. I capelli delle paper doll ricordano quelli di Linda Evangelista versione 90s, con bob voluminoso e strutturato. L’hairstylist Paul Helon ha utilizzato delle parrucche con volume extra sulle punte.

Riscostru, invece, sceglie essenzialità di code basse, rese assolutamente preziose grazie ai dettagli metallici e ad anelli incastrari in half bun.

Giorgio Armani predilige bob sbarazzini, laccati di lato con riga laterale e punte all’insu. Una scelta azzeccata per sdrammatizzare l’estrema eleganza della sua collezione dipinta di blu Charmani.

Bottega Veneta sceglie la sobrietà: riga molto laterale e capelli lisci e lucenti. Perfetti per chi ha già i capelli a “spaghetti” o per chi vuole provare uno styling elegante e pulito, adatto a qualsiasi look. Il punto di forza di questa piega sta nella luminosità dei capelli, che sembrano quasi di seta e davvero molto sani.

Ho avuto poi il piacere di entrare nel backstage di Francesco Scognamiglio insieme a Clinique e di vedere make up artist e hairstylist all’opera. Per questo show, i look sono stati molto naturali; quasi tutte le modelle avevano capelli sciolti con piega quasi liscia o poca mossa e riga al centro. Star del defilè la super top model Sara Sampaio (eccola qui al trucco).

Tutto sommato possiamo dire che la maggior parte degli stilisti ha scelto look tendenti al naturale, e pochissimi ed essenziali accessori. Bandite acconciature pesanti ed elaborate, che effettivamente non sono adatte alla vita di tutti i giorni. Possiamo quindi gioire sulla tendenza capelli della prossima stagione che sarà facilmente riproducibile in casa senza ricorrere necessariamente al parrucchiere. Basterà solo prendere dimestichezza con phon e spazzola e scegliere i prodotti giusti per mantenere la piega. Contente?