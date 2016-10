PPAP: storia di un tormentone

/ -



















Alzi la mano chi non si è incuriosito giusto un po’ alla vista dell’hashtag che sta spopolando in rete #PPAP. Questo acronimo sta per Pen Pineapple Apple Pen (Guarda il video su You Tube), ed è il nuovo tormentone-scioglilingua giapponese, dopo il Gangnam Style di PSY, del comico e DJ Piko-Taro.

Il video è stato postato lo scorso 25 agosto e al momento conta oltre 73 milioni di visualizzazioni su You Tube. Tante le parodie sul web, da Andiamo a comandare di Rovazzi alle ormai cult del youtuber Chad Wild Clay (Guarda il video su You Tube), che ha remixato tra le altre Hello di Adele, Work di Rihanna, Shake it off di Taylor Swift e Sorry di Justin Bieber. Lo stesso Bieber lo aveva twittato come “il mio video preferito su Internet”.

Non possiamo dare torto a Justin perché, dopo aver ascoltato la ballata che mixa penna-mela-ananas, vi rimarrà in testa per molto tempo. Complice anche la coreografia, naive e facile da imparare, e il look di Piko Taro: un outfit in velluto giallo, entrambi cult dell’autunno 2016, con pashmina a stampa animalier. E un nuovo accessorio: gli occhiali da sole.

Poche ore fa infatti il dj ha pubblicato una nuova hit, Neo Sunglasses (Guarda il video su YouTube) dove spiega -in giapponese sottotitolato in inglese- come indossarli in mille modi alternativi. Noi siamo curiosi di vedere quante visulaizzazioni farà. Nel frattempo… che #NeoSunglasses sia!