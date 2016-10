Spose d’inverno: consigli utili

E poi arriva il giorno del “Sì”. Il giorno più temuto, quello più sognato, quello che più di tutti richiede la massima cura: particolari perfetti in grado di dar vita al momento perfetto. Organizzare un matrimonio, seppur infinitamente dolce, non è certo così semplice. Sarà per questo che affidarsi ad uno specialista a volte sembra l’idea migliore. Eppure fare tutto da sole è possibile, basta rispolverare i vecchi sogni nel cassetto, ripercorrere mentalmente ciò che vogliamo e non vogliamo per il nostro giorno e, soprattutto, fare una lista accurata dei must per un “Sì” a tutto stile!

I punti fondamentali per un matrimonio da ricordare sono 5: pronte con carta e penna?

Innanzitutto l’abito. Come scegliere l’abito perfetto? Meglio seguire i desideri o affidarsi alle nuove tendenze? Vai col compromesso: le proposte per il 2017 sono così romantiche da far capitolare chiunque. I tessuti must sono il pizzo e il tulle, spesso accostati a modelli dal sapore retrò. Sì anche a strascichi lunghi ed eleganti, a gonne a sirena o portate al ginocchio. Tornano in voga gli anni 20′, grazie a perline, strass e dettagli luminosi in grado di caratterizzare ogni silhouette, e torna anche la schiena “nude“, messa in evidenza grazie ad ampie scollature capaci di donare quel pizzico di sensualità utile per rendere una sposa la più bella del reame.

Per i capelli: raccolti preziosi, onde morbide e leggere, coroncine floreali: ogni desiderio è un ordine se è la sposa a chiederlo. I trend sono soprattutto tre: l’intramontabile treccia, che da protagonista si fa dettaglio in raccolti e semiraccolti; il caro vecchio chignon, complice perfetto della sposa elegante e old style e i capelli ondulati , resi romantici da onde morbide e leggere. Se hai i capelli corti opta invece per un caschetto elegante da impreziosire con accessori e coroncine, per chi ha la frangia meglio se fissata lateralmente per incorniciare meglio il viso. In ogni caso la regola d’oro è una sola: abbinate sempre l’acconciatura all’abito, non c’è di meglio per evitare passi falsi!

Non c’è donna che non abbia organizzato (mentalmente) il proprio matrimonio almeno una volta, ed è per questo che nel profondo ciascuna di noi sa benissimo quale location sceglierebbe per il proprio Sì. La bella stagione è ormai passata e sposarsi in riva al mare in inverno può essere originale ma sicuramente poco azzeccato. Meglio una villa elegante o un rustico casale accompagnato da addobbi eleganti e in stile shabby, vero must 2017. Lanterne bianche, fiori di lavanda, vedute mozzafiato e soprattutto una cerimonia esclusiva e unica, come quella proposta dall’agriturismo I Sette Borghi, a pochi km da Montecatini Terme, dove è possibile affittare l’intero b&b e sposarsi a bordo piscina con vista sulla magica campagna toscana. E per una prima notte indimenticabile? C’è la “Suite Nuziale” con tanto di veduta della valle sottostante. Per un vero matrimonio principesco.

Da sempre, il trucco più adatto al grande giorno è stato considerato quello naturale. Pochi eccessi, occhi leggeri, labbra nude: un make up semplice e fresco, perfetto per evidenziare senza strafare la bellezza della sposa. Quest’anno la storia è pronta a cambiare: sì ad eyeliner e ombretti più audaci, a labbra rosse da vera diva e a ciglia finte in grado di allungare lo sguardo e renderlo più ammaliante. Sul make up sbizzarrirsi è semplice, basta scegliere colori in grado di valorizzare se stesse e l’abito!

E poi eccola, la regina della festa: la mitica torta nuziale. Le tendenze 2017 sono chiare, anche nei dessert la parola d’ordine è stupire! Piume, fiori, pasta di zucchero: i dettagli preziosi sono tanti, si tratta solo di scegliere in base al tuo stile, l’originalità è tutto in occasioni come queste. E le bomboniere? Dimenticate i classici soprammobili, bomboniere e segnaposto non sono mai stati così glam! La vera novità sono i confetti: basta con le solite mandorle, l’ultima moda è scegliere i gusti più strani! Croissants, muffin, cassata siciliana, tiramisù, peperoncino, sono solo alcuni delle oltre 300 varianti proposte da Confetteria d’Autore by Stuzzicherie di Calabria, una delle confetterie più fornite della penisola, specializzata in bomboniere d’artista.

Organizzare un matrimonio da sogno si può: basta non farsi trovare impreparate!