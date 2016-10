Capelli corti: il taglio a scodella

Ricordate il mitico caschetto sfoggiato da Caterina Caselli negli anni ’70? Bene, allora preparatevi ad un revival per questo taglio corto super grintoso chiamato taglio a scodella (bowl cut)!

Il taglio a scodella è senza dubbio uno dei tagli capelli corti che saranno più in tendenza per la prossima stagione. Grintoso e trendy, dal sapore un po’ maschile, visivamente di grande effetto, ma decisamente non facile da portare.

Per molte ma non per tutte, il taglio a scodella è adatto a chi ha i capelli lisci e non eccessivamente folti, altrimenti l’effetto sarebbe compromesso. E’ inoltre sconsigliato a chi ha un viso molto rotondo; in tal caso meglio optare piuttosto per una versione meno “geometrica” e giocare con le scalature (il taglio è versatile e può essere modulato in varie declinazioni).

E’ invece perfetto per focalizzare l’attenzione sullo sguardo, se quindi gli occhi sono uno dei vostri punti forti… osate! Per chi non se la sente di “esagerare” il taglio a scodella può comunque anche essere rivisitato in versione più lunga fino a diventare quasi un caschetto, magari accompagnato da una bella frangia lunga. E per illuminarlo optate per un colore naturale arricchito con riflessi caldi.