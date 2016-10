I look più belli di Parigi

/ -













































Quattro i grandi trend avvistati sulle passerelle della Parigi Fashion Week per la Primavera/estate 2017: glitter, trecce, eyeliner e frisé.

Glitter: da far posare sul viso come fossero lentiggini e labbra spaziali, o da usare come finti tattoo. Le proposte più cool arrivano da Esteban Cortazar, Maison Margiela e Saint Laurent.

Trecce: parola d’ordine sbizzarrirsi. Da usare come dettaglio per il solito chignon in stile Dior, o doppie per Emporio Armani proprio come le portavamo da bambine.

Eyeliner: il trend più in voga a Parigi sembra arrivare da un altro pianeta. Le donne sono cyber, come il loro look. Sceglietelo in stile cigno nero, con una linea allungatissima verso le meningi proposta in passerella da Louis Vuitton, o gialla all’insù alla Haider Ackermann.

Frisé: arrendetevi se non vi piacciono. Perché erano, sono e saranno iper gettonati. Da portare abbinati ai capelli ricci per Dorhout Mees, per dare un twist ai codini in stile Issey Miyake o per movimentare la coda come da Pascal Millet.

Nella gallery i 15 beauty look più glam avvistati nella Ville Lumière e da copiare subito.