Makeup dalle ultime passerelle: iconici, d’effetto e mai banali. Le passerelle sono il luogo dove nascono le tendenze che diventeranno successi sulla strada e nella vita di tutti i giorni. Qui spesso l’imperativo è stupire. Non solo. E’ necessario inventare qualcosa capace di essere ricordato. O almeno notato. Senza mai strafare, tutt’altro. C’è bisogno di perfetta sintonia con il brand, armonia con lo styling, capacità creativa ed esecuzione impeccabile. Sulle passerelle milanesi abbiamo visto truccatori eccellenti creare makeup d’autore.

Se l’obiettivo è quello di non passare inosservate o dare il giusto accento al look, ecco alcune tendenze da copiare.

Tra i miei preferiti, per la raffinatezza del risultato e l’adattabilità a molte situazioni, c’è il trucco romantico. Fresh & girlish. Non passa mai di moda e dona quell’aria sbarazzina, ma allo stesso tempo sofisticata. Da Blugirl lo ha creato Michele Magnani per MAC.

Un incarnato perfetto (baby skin), occhi giallo limone e tanto mascara.

Questo tipo di makeup può avere alcune varianti ponendo l’accento su diversi elementi del viso. Diventa dolly (trucco da bambola) ricreando una pelle di pesca con un fondotinta perfect skin, eyeliner da gatta e labbra rosso ciliegia o rosa bocciolo. Questi sono gli elementi base del makeup realizzato da Pat Mc Grath per Dolce & Gabbana.

Oppure può diventare estremamente seducente, accendendo i riflettori sugli occhi. Con un mai fuori moda smokey eyes, come lo ha proposto Paul Hanlon per Alberta Ferretti su super models del calibro di Bella Hadid e Sara Sampaio.

Se invece state cercando qualcosa per stupire davvero in occasione di una serata importante o di una cena di gala, Fendi e Gucci ci hanno proposto due soluzioni interessanti. Un mood anni ’70 con maxi cotonature e frisè per Gucci, sublimate da sopracciglia rosa ed elementi ad effetto.

Uno stile a metà tra un manga e una sailor moon per la nuova donna di Fendi. Labbra glitterate rosa, gialle e azzurre. Per essere aliene terrestri nella vita di tutti i giorni. O quasi.

Per finire il famoso no make up, proposto sulla passerella di Giamba. Il perfetto nude look. Il trucco c’è, ma non si vede.