I tatuaggi imprevedibili delle top model

/ -



























Rivelati dagli stessi tattoo artist fanno il giro della rete suscitando il dilemma “raccapricciante o cool”? Per alcuni la loro impercettibilità è sinonimo di femminilità. A voi la sentenza.

La top model 26enne Cara Delevingne ha appena aggiunto alla sua collezione di body art un paio di occhi sulla parte posteriore del collo che danno l’illusione ottica di seguire chi li guarda. Creazione del tattoo artist Bang Bang di New York, è stata rivelata con un video sull’account dello stesso.

@caradelevingne Un video pubblicato da Bang Bang (@bangbangnyc) in data: 1 Ott 2016 alle ore 09:24 PDT

Anche Kendall Jenner ne ha appena fatto uno in un posto insospettabile: all’interno del labbro inferiore. Chissà che dolore deve aver provato! Creato dall’artista dei tattoo minimalisti, JonBoyTattoo anche lui della Grande Mela, è apparso sull’account Instagram del suo creatore. Non è il primo tatuaggio che il mago dell’ink ha realizzato per la star. Kendall ha già due cuori in inchiostro bianco sugli indici, uno intero che rappresenta un angelo, l’altro infranto che vuole evocare il diavolo. Gli stessi che si è fatta tatuare l’amica e modella Hailey Baldwin.