L’età d’oro di Elie Saab

Un mix ardito di colore, bagliori metallici e polvere di stelle. Così Elie Saab si sbizzarrisce per la sua Primavera/estate 2017, ed evoca quell’età d’oro delle discoteche anni ’80. Un po’ come tornare allo Studio 54 di New York, amato da Andy Warhol e Jerry Hall.

La femminilità è glamour, ma con un occhio verso la modernità e la leggerezza dell’estate, dove il ready to wear gioca con una nuova geometria non solo in bianco e nero ma anche in technicolor. E oro.

Oro che è il fil rouge delle creazioni Elie Saab, profumo compreso. Come il primo jus della Maison, ELIE SAAB Le Parfum raggiante come la luce d’Oriente che incontra la modernità d’Occidente. O la limited edition ancora più ardita e sublimata dall’oro, ELIE SAAB Le Parfum Èclat d’Or, in edizione limitata.

Ma chi è la donna Elie Saab? Una principessa moderna che ama svolazzare fluida per le vie della città, con abiti impossibili da non notare grazie a frange in metallo, paillettes esuberanti, drappeggi, stelle all over e tagli sartoriali, come la tuta, firma della Maison.

A completare l’universo del designer libanese è l’eyewear, prima collezione di occhiali da sole della griffe iper colorata e dalle forme over, forti come la donna che li indossa. Il giallo si mixa al metal, il nero all’oro, l’azzurro cristallino al fucsia, il rosa blush al terracotta.

La situazione si fa calda, come sulla pista da ballo, e se si potesse sintetizzare questa collezione in un pezzo musicale… sarebbe Crying at the Discoteque. Lacrime sì, ma di felicità.