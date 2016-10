Tendenze 2017 dalle passerelle della Paris Fashion Week

Se chiudo gli occhi e penso a dove vorrei essere in questo momento, la risposta è solo una: Parigi!

In questi giorni, la ville lumière è teatro di una delle Fashion Week più amate e le fashioniste di tutto il mondo si ritrovano all’ombra della Torre Eiffel per assistere alle sfilate dei maggiori brand mondiali. Ed è proprio da queste sfilate che nascono le tendenze beauty e hairstyle per le stagioni a venire. Scopriamo dunque insieme alcune tendenze 2017 con una selezione dei miei look preferiti, direttamente delle passerelle parigine.

Tendenze 2017 dalle passerelle di Parigi

Medaglia d’oro incontrastata per la donna di Valentino. Eterea, romantica, elegante. Il make up è naturale, quasi impalpabile. I capelli sono raccolti attorno al viso in maniera ordinatamente scomposta e lo incorniciano regalando un allure bohémienne. Très chic!

Medaglia d’argento per Balmain che propone una donna diametralmente opposta a quella di Valentino: rock, aggressiva, che non ha paura di mostrare il proprio lato sexy. Il focus trucco è sugli occhi, incorniciati da uno smokey nero. I capelli sono sciolti ma perfettamente fissati al loro posto con un finish lucido/wet.

Medaglia di bronzo infine per la donna venuta dallo spazio di Margiela. Anche in questo caso i capelli sono ordinatamente pettinati all’indietro, in maniera quasi androgina. Il trucco è pop, con grafismi colorati che circondano gli occhi. Per donne che non hanno paura di osare!

Allora, quale di queste tendenze 2017 direttamente da Parigi è più nelle vostre corde?