Benessere in ufficio: sette regole per la tua giornata

Bere spesso, non mangiare alla scrivania, alzarsi ogni tot di tempo. Ma anche fare stretching, difendersi dall’inquinamento tecnologico, scegliere lo snack giusto per gestire gli attacchi di fame. Sono le buone abitudini che possono davvero fare la differenza sul fronte del benessere psicofisico, quando si è al lavoro. Secondo un recente studio realizzato della rivista Salute Naturale (Edizioni Riza), e condotto su 880 impiegati tra i 24 e i 55 anni, sette persone su dieci (72%) hanno infatti dichiarato di avvertire sul luogo di lavoro malesseri che vanno dal mal di testa alla stanchezza cronica, al mal di schiena. Temi di rientrare anche tu nella casistica? Ecco sette soluzioni furbe da adottare subito!

Prepara due bottiglie d’acqua sulla scrivania

Non sempre ti ricordi di bere i tuoi 2/3 litri d’acqua quotidiani? Prepara una o due bottiglie con il volume d’acqua da bere durante il giorno. Posale sulla tua scrivania o in un punto visibile, per non dimenticarle. Bevile in qualunque momento, entro la fine della giornata.

Adotta la posizione ideale

La seduta alla scrivania deve rappresentare il massimo confort per il benessere del corpo: bacino centrato e sorretto, se necessario, da un cuscino a ciambella o a cuneo triangolare; piedi ben piantati per terra; zona lombare con sostegno. Un’idea in più per mantenere la postura corretta e “molleggiare” efficacemente? Sostituisci la poltrona della scrivania con una palla da fitness!

Abbatti gli attacchi di fame

Languorino a metà mattina e nel pomeriggio? Uva nera e mele ti aiutano a potenziare benessere fisico e memoria. Fra i tanti benefici delle mele, vi sono anche quelli legati al flavonoide quercetina, un antiossidante che aiuta a contrastare i problemi respiratori, ha proprietà antitumorali e soprattutto fa bene alla memoria. Se consumato insieme alla catechina, poi, altro flavonoide contenuto nell’uva nera, dà effetti super e può giovare, in particolare, al cuore.



Fai dei piccoli break

Prendere una pausa di qualche minuto per alzarsi, respirare a pieni polmoni o anche semplicemente per andare in bagno (trattenere a lungo l’urina può essere causa di infiammazioni!) è l’ideale per scaricare la tensione accumulata. Anche piccoli break tra un compito e l’altro possono rivelarsi un modo efficace per “staccare” prima di farsi assorbire a pieno da un nuovo progetto. Infine, concediti dieci-quindici minuti di sosta ogni tot di ore per ricaricarti e sfuggire alla tentazione di lavorare anche durante la pausa-pranzo.

Pausa pranzo: vietata alla scrivania!

Mangi spesso alla scrivania. Perché non hai troppa voglia di uscire, non ti va di interrompere l’attività che stai seguendo oppure semplicemente hai tanto lavoro da smaltire e non vuoi far tardi. Eppure, la pausa pranzo è essenziale per consentire al corpo e alla mente di ricaricarsi e per far sì che si gusti il cibo con tutti i sensi. Non solo: allontanarsi dal proprio lavoro anche solo per 20 minuti, assicura un incremento della produttività per il resto della giornata.

Fai stretching (o fitness)

Basta prendere esempio dai gatti, che tanto amano stiracchiarsi per allentare le contrazioni muscolari e mantenere l’agilità. Stira anche tu la muscolatura di braccia, gambe e schiena almeno due volte al giorno. Se puoi, approfitta anche di un momento di pausa per eseguire qualche esercizio di fitness vero e proprio alla scrivania. Obiettivo: stimolare le gambe e contrastare la ritenzione da sedentarietà. Scoprili qui!

Proteggiti dall’inquinamento tecnologico

Computer, stampanti e strumenti tecnologici vari emanano tossine dannose per l’ambiente ma anche per il corpo. La soluzione? Sfruttare la funzione depurativa delle piante. Una fra tutte, l’orchidea. Questa bellissima pianta da fiore ha infatti la capacità di rimuovere dall’atmosfera lo xilene, una sostanza inquinante molto diffusa e solitamente emanata dai monitor e dalle stampanti.

Perfetta, quindi, da tenere sulla scrivania, non solo per una raffinata scelta estetica!