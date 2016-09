Il vinile addosso

/ -

































C’era una volta, nel 1948, il disco in vinile inventato dalla Columbia records negli Stati Uniti d’America come un supporto per la memorizzazione analogica di segnali sonori. Oggi l’antenato di cassette, cd e ipod compie 68 anni. Casualità o ricorrenza, il trend è tornato in auge, ma su abiti e make-up. Difficile non notare la sua texture, succosa e iper lucida, che si posa sulla pelle come fosse una lacca. E impossibile non farsi tornare alla mente il Championship Vinyl, negozio di dischi nella periferia di Chicago celebre grazie al romanzo di Nick Hornby, diventato successivamente un film, Alta fedeltà.

E come amava pensare il protagonista Rob Gordon, che per ogni cosa era solito fare una classifica come fosse una playlist, «ha molta importanza come uno si presenta, e non come è in realtà. Libri, dischi, film… Queste cose contano. Chiamatemi pure frivolo, ma è la cruda verità, giuro».

Partiamo dal suo pensiero. Il vinile sarà vostro alleato per essere cool, anche perché quest’anno entra nella classifica dei “cinque trend più hot dell’Autunno 2016″.

Come indossarlo però?

Il trend è tornato nei report di moda. Gonne, pantaloni, abiti e top sono infatti al centro dell’attenzione di tutte le fashionista più glam. Da abbinare a qualcosa di casual, come una maglia a righe, un pullover o un cardigan morbido, o ancora al jeans. Vietato osare troppo, perché il tessuto di per sé è già protagonista assoluto.

Altra grandissima tendenza è la lacca per le labbra, super shine e sensuale. Yves Saint Laurent regala a questo trend il rossetto Vernis à Lèvres Vynil Cream in 12 nuance dal ritmo ribelle, frenetico e cool. La formula è un mash-up tra inchiostro per labbra, rossetto e gloss, confortevole come una crema, fresco e brillante come una lacca.

In una parola: #PlayTheVinyl