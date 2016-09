Sì, viaggiare… leggere

/ -





















Ultimi weekend alla ricerca di sole e relax, o fuge dalla città last minute. Sono questi i due grandi desideri dell’inizio autunno, perché il clima ancora lo permette e perché, per molti, l’estate non è ancora finita.

Le amanti della guida sanno però che con una macchina piccola e iper femminile dalla forma ai colori, come la nuova Volkswagen up!, tutto è più semplice, come trovare parcheggio più facilemente o sfrecciare con leggiadria verso la meta desiderata.

Un trend, quello Petite, molto di moda per la stagione Autunno/inverno 2016-17. Come le borse, che si fanno mini per essere più carine, divertenti e pratiche, o le giacche che non superano l’altezza fianchi. O ancora il beauty case, più pratico se in formato XXS: profumi da 30ml, creme viso da viaggio e una trousse trucchi che contiene tutto, anche se è grande come una clutch. O ancora il giornale, nell’opzione pocket, e il bagaglio a mano leggero.

Abbiamo raccolto tutto il nècessaire nella gallery seguendo i trend più hot del momento. Volete essere glam prima, durante e dopo il viaggio, giusto?