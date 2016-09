I 14 trend beauty della Milano Fashion Week

/ -





























Si è appena conclusa la Milano Fashion Week, che ha fatto sfilare in passerella le tendenze per la Primavera/estate 2017 dei designer più hot. Tante le novità, non solo di outfit, ma anche di make-up e capelli, che sfoggeremo la prossima stagione.

Anche da subito. Ecco perché abbiamo diviso i look in 14 macro tendenze condivise da molte griffe. A farla da protagonista è lo sguardo, sul quale si posano colori vitaminici come l’arancione e il rosa shocking, ripresi su occhi e labbra come ci insegna Blugirl con il make-up realizzato da Michele Magnani per MAC Cosmetics, smokey eye dall’effetto wet e nuovi grafismi. Non meno importanti le labbra, proposte in nuance invernali anche d’estate, e le unghie iper classiche o dall’effetto specchiato.

La vera new entry è però il glitter, come lo ha proposto Peter Philips per Fendi, da portare come fosse un tattoo su labbra, viso e corpo.

I capelli vedono un ritorno della cofana cotonatissima come da Gucci e con il dettaglio della texture mat come l’ha realizzata l’hair stylist James Pecis per Antonio Marras. Non mancano i raccolti, dai doppi bun ai codini, in stile girlie. Anche i ricci e le waves si riconfermano acconciature cool, vaporose e da top model anni Novanta. A proporle Beppe d’Elia per Philipp Plein, Sam McNight per Dsquared2 e Paul Hanlon per Philosophy by Lorenzo Serafini.

Tutt i i look sono realizzati con uno sguardo verso l’individualità, per un makeover personalizzato in base alla forma del viso, l’incarnato e alla naturale texture dei capelli.

Nella gallery il riassunto dei trend beauty della Fashion Week. Make-up dopo make-up, styling dopo styling.