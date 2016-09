Capelli, la rivoluzione dell’haircare su misura firmata Kérastase

/ -









Le nuove frontiere dell’haircare professionale segnano il passaggio a un’attenzione individuale e prettamente “su misura”, in grado cioé di esaudire desideri particolari e risolvere necessità specifiche, rispondendo al meglio alle aspettative della clientela femminile del Nuovo Millennio. L’obiettivo? Assecondare le richieste sempre più focalizzate a raggiungere risultati estetici soggettivi. Il merito, in questo senso, va a una Ricerca cosmetica meticolosa e innovativa, incline a raffinare la specificità dei trattamenti professionali offerti e la varietà di soluzioni capaci di trattare adeguatamente ogni necessità.

Con la promessa Very personal care for Exceptional Care, il brand Kérastase entra in una nuova dimensione del lusso haircare, dove il nuovo codice è appunto l’eccellenza del trattamento su misura. Un plus che da tempo caratterizza il brand, produttore di linee professionali per la cura e il trattamento del capello, e che adesso diventa il suo principale tratto distintivo.

L’attenzione è concentrata sulla donna, sul suo personale concetto di bellezza e benessere, sui desideri estetici e le sue necessità di cura del capello. Per lei, in Salone, è arrivato il momento di una nuova esperienza: ancora più raffinata e altamente personalizzata.

Anche il concetto di Salone, quindi, si reinventa di conseguenza. Templi della cura della femminilità, i parrucchieri del circuito Kérastase diventano Salon e-motion, luoghi dove vivere una beauty experience emozionante e straordinaria, che prevede un percorso esclusivo per ciascuna cliente, in cui spicca la personalizzazione del servizio (dalla diagnosi del capello condotta dall’hairstylist all’individuazione del proprio rituel ideale, dalla selezione di prodotti per una beauty routine ad hoc da proseguire anche a casa al bilancio finale dell’esperienza e l’invito a lasciare una recensione su HairAdvisor).

Per Kérastase, quindi, una nuova dimensione del servizio, che unisce professionalità ed eccellenza del trattamento al concetto di “piacere”. Ma anche un nuovo codice di comunicazione, caratterizzato dal restyling completo del packaging dei prodotti, più raffinato ed elegante, nonché più sostenibile e attento all’ambiente.

A sintetizzare questo nuovo corso e il raffinato concetto di bellezza, tre nuove muse: Margareth Zhang, modella, scrittrice e creativa, Tony Garrn, modella tedesca impegnata nel sociale e la supertop stratunitense Cameron Russell.

Affascinanti protagoniste di una rinnovata e preziosa immagine Kérastase, avvalorata da una firma d’eccezione in ciò che è il “ritratto della femminilità”: quella del fotografo Peter Lindbergh.