Tendenze trucco Autunno Inverno: eyeliner e glitter

Se i protagonisti delle passate stagioni sono stati nuance naturali, polveri illuminanti e strobing, ora si cambia decisamente marcia.

Una donna decisa, forte e sexy è quella che si prepara a vivere il prossimo Autunno Inverno: occhi marcati da eye-liner neri ed esaltati da linee geometriche non convenzionali, sguardo penetrante e labbra sensuali.

Ecco allora tutte le tendenze trucco che ci aspettano per la prossima stagione in fatto di make-up!

La prossima stagione gli occhi diventano i protagonisti del make-up. Esercitatevi a usare l’eyeliner, perché non potrete farne a meno: dall’applicazione più classica agli esperimenti più audaci, ampi angoli per ingrandire l’occhio e stravaganti linee grafiche, eyeliner da applicare anche come underline, sulla parte inferiore dell’occhio. È questa la tendenza più affermate per l’A/I 2017 vista anche sulle passerelle dell’Haute Couture parigina.

Come se una spessa riga nera non bastasse a sottolineare lo sguardo, questa sarà anche la stagione del grande ritorno dei glitter.

Multicolor, nell’angolo interno a illuminare lo sguardo (la scelta di Fausto Puglisi), o gold, come quelli scelti da Burberry da abbinare a un trucco naturale dall’effetto fresh-face.

Quello del 2016 sarà anche l’autunno dello smokey eyes per un tocco glam rock sugli occhi: nero o marrone l’importante è che sia effetto mornig-after, con sbavature studiate ad hoc, come quelle proposte da Alberta Ferretti e Moschino.

Se il nero proprio non vi conquista state serene perché vi attende una stagione di colori inaspettati: verde, zafferano, fucsia e arancio, da mischiare e combinare per un make-up dai tratti futuristici come quello proposto da I’m Isola Marras, oppure da usare per creare linee, pois e onde per occhi psichedelici e pop come quelli by Fendi e Versace Haute Couture.

Non dimenticate il mascara: rigorosamente black quest’anno lo applicheremo in stile Twiggy, dividendo le ciglia superiori e inferiori in tanti piccoli ciuffi per un effetto bambola assicurato. É stata questa la scelta di Christian Dior che ha abbinato occhi twiggy style a labbra borgogna, mentre Ryan Lo ha optato per maxi ciglia e rosa pallido per gote e labbra.

E le sopracciglia? Ecco la svolta che non ti aspetti: siete pronti a sfoggiare sopracciglia di ghiaccio? Dopo i capelli frost, è il momento delle sopracciglia che diventano total white per un look da regina delle nevi: perfette da abbinare a occhi marcati di nero come ha fatto Disquared o a un make-up totalmente nude come Moncler.

Le labbra si vestono di scuro, come vuole la stagione: si confermano infatti, anche quest’anno, il borgogna, il prugna e il rosso scuro i colori più visti in passerella.

Gucci sceglie un viso acqua e sapone puntando tutto sulle labbra, tinte di un rosso scarlatto da vera femme fatale; anche Max Mara sceglie il rosso ma in versione ultra luminosa e glossy da abbinare a occhi nude; Rodarte e Marni, invece, scelgono l’intenso borgogna.

Ma tra le novità del prossimo inverno ecco spuntare labbra viola: a proporle Stella Jean, abbinate divinamente a un incarnato diafano e ciglia over sia sopra che sotto.

Quando si marcano gli occhi è bene non esagerare anche con le labbra, e viceversa. Una regola d’oro questa, che è stata seguita anche da molti stilisti: Genny, ad esempio, disegna la palpebra con uno spesso tratto nero, per lasciare le labbra praticamente nude, mentre Antonio Marras preferisce per le sue modelle occhi struccati e labbra fucsia bicolore.

E voi? Cosa avete deciso di mettere in risalto?