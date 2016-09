Milano Fashion Week: il top look del giorno

/ -

















































































La Milano Fashion Week è ufficialmente iniziata. Una sei giorni, dal 21 al 26 settembre, in cui i designer italiani (e non) faranno salire in passerella le loro creazioni Primavera/estate 2017.

Protagonisti non solo abiti e accessori, ma anche tante idee beauty, da trucco e parrucco alle nail art. Quali saranno i make-up e gli hair styling che sfoggeremo la prossima stagione lo scopriremo day by day, sfilata dopo sfilata. E ogni giorno sceglieremo il look che ci è piaciuto di più.

La sfilata di Dsquared2 ha chiuso la quinta giornata di Fashion Week. Ci aspettavamo un beauty look d’impatto e invece no, perché ad essere pomposa c’era già la collezione con pezzi animalier, camouflage ed accessori xxl. Al make-up Linsey Alexander per Mac Cosmetics ha realizzato un trucco estremamente luminoso e leggermente abbronzato. Il beauty trick? Mescolare con la tecnica del whisking Mac Cream Colour Base con qualche goccia d’olio da stendere su palpebre e tempie per un effetto ultra shimmer. A concludere il tutto un mascara vinaccia. E se per le unghie la french manicure ha voluto essere un ritorno agli anni Ottanta, ai capelli Sam McNight ha creato delle “Super waves”, sexy, soffici e boccolose, con riga da parte e capelli tirati dietro le orecchie. Il trucco per averle così voluminose è prima fermare i boccoli con dei becchi e poi spazzolarli.

Antonio Marras è il top look della quarta giornata di sfilate. L’ispirazione arriva dall’Africa, esattamente da Mali, che nel 1960 conquista l’indipendenza. Il designer prende spunto dalle fotografie in bianco e nero scattate da Malick Sibidè, dove il focus sono ragazzi giovani che ballano spensierati il twist e il rock’n’roll. Un’Africa non chiassosa ma libera, presentata attraverso abiti black&white che fanno venire voglia di scendere in pista e scatenarsi. A fare da cornice ai vestiti è il makeover: al make-up Tom Pecheux per MAC Cosmetics ha lasciato l’incarnato fresco ma con un velo di blush sulle guance per dare l’idea di aver ballato tutta la sera, e lo ha abbinato a uno sguardo dal fascino rètro, che richiama il soul di Amy Winehouse: blocchi di colore nero e bianco all’esterno dell’occhio, come se fossero stati applicati con un timbro. Ai capelli James Pecis ha dato vita a una danza vera e propria grazie a una chioma iper cotonata, wild e dalla texture mat. Infine la nail art firmata da Antonio e Paola Sacripante per Morgan Taylor, bianca e nera, con geometrie e frange che riprendono gli abiti della collezione.

Giamba si aggiudica il best look della terza giornata di sfilate, grazie al trucco firmato dalla make-up artist Val Garland per MAC Cosmetics. L’ispirazione è una ragazza che vive a Los Angeles e si è appena svegliata dopo una notte di party. Bella, con una pelle impeccabile, i capelli un po’ arruffati realizzati dall’hair stylist Paul Hanlon, e i tatuaggi glitter ancora sul viso dalla sera precedente. I richiami arrivano dal mondo del rock, da David Bowie a Jimi Hendrix, con un V come tributo al designer Giambattista Valli e, se possiamo permetterci, anche al talento di Val Garland.

Fendi è stato il nostro secondo colpo di fulmine, grazie al mood girlie smorzato da un tocco di sensualità più esplicita. Il make-up artist Peter Philips ha creato bocche glitterate e occhi bistrati di nero, dove l’eyeliner ha una forma allungata ed è applicato con un gioco di simmetrie tra rima cigliare superiore e inferiore, e parte esterna ed interna dell’occhio. Ai capelli l’hair stylist Sam McNight che, tra codini e half bun che ricordano quelli che ci faceva la mamma per andare a scuola, ha applicato dei fermagli che sembrano caramelle.

Il best look della prima giornata è stato invece Gucci che ha fatto sfilare nel suo mood da favola a tinte fluo e un po’ annebbiate - Magic Lanterns - capelli estremi, talmente estremi da non poterli non notare. Crimped hair, ovvero le cofane di frisé che tanto sono tornate di moda, coroncine a treccia che cadono in boccoli preraffaelliti, torchon al posto dei boccoli e raccolti nascosti per enfatizzare capelli e turbanti, il tutto con uno sguardo verso Est con un pizzico di anni ’80, stile kitch e mondo delle favole.

Gli hair styling sono stati realizzati da Paul Hanlon, e sono uno più bello dell’altro.

E se poi li firma per Gucci, che ad oggi è una delle sfilate più attese dai fashion addicted… non si può non ammirarla in tutta la sua splendida eccentricità. Nella gallery in alto.