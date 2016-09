Milano Fashion Week: il top look del giorno

/ -























La Milano Fashion Week è ufficialmente iniziata. Una sei giorni, dal 21 al 26 settembre, in cui i designer italiani (e non) faranno salire in passerella le loro creazioni Primavera/estate 2017.

Protagonisti non solo abiti e accessori, ma anche tante idee beauty, da trucco e parrucco alle nail art. Quali saranno i make-up e gli hair styling che sfoggeremo la prossima stagione non è ancora dato sapersi, ma lo scopriremo day by day, sfilata dopo sfilata. E ogni giorno sceglieremo il look che ci è piaciuto di più.

Oggi, primo in assoluto, è Gucci che ha fatto sfilare nel suo mood da favola a tinte fluo e un po’ annebbiate - Magic Lanterns - capelli estremi, talmente estremi da non poterli non notare. Crimped hair, ovvero le cofane di frisé che tanto sono tornate di moda, coroncine a treccia che cadono in boccoli preraffaelliti, torchon al posto dei boccoli e raccolti nascosti per enfatizzare capelli e turbanti, il tutto con uno sguardo verso Est con un pizzico di anni ’80, stile kitch e mondo delle favole.

Gli hair styling sono stati realizzati da Paul Hanlon, e sono uno più bello dell’altro.

E se poi li firma per Gucci, che ad oggi è una delle sfilate più attese dai fashion addicted… non si può non ammirarla in tutta la sua splendida eccentricità. Nella gallery in alto.