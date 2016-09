11 look cool da Londra

/ -







































































Si è conclusa la London Fashion Week e, come ogni anno che si rispetti, ha lasciato il segno a suon di abiti stilosi e makeover da urlo. 11 look sono quelli che hanno davvero attirato l’attenzione su di loro, portabili o non portabili che siano. Ma pur sempre da imitare, anche in una versione più soft.

A cominciare dalle labbra effetto “sbavato” di Mother of Pearl, sensuali come dopo aver dato un bacio appassionato. O le floral lips di Preen, che ricordano un mix tra Il silenzio degli innocenti e le bellissime donne dipinte nel periodo preraffaellita. O ancora i makeover di Gareth Pugh, erotici ogni anno di più.

Ma anche trend decisamente più soft. Le mollettine Boys and Girls di Ashley Williams per esempio, abbinate a un capello frisé, o ancora gli occhi graffianti e multicolor di Versus e le trecce doppie di Simone Rocha.

Insomma… meglio dare una sbirciatina alla gallery in alto per capire di cosa stiamo parlando, e per scegliere il vostro beauty look più estremo in scena sulle passerelle Primavera/estate 2017.