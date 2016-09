Quegli indizi che parlano (ancora) d’Amore

/ -

































Alain de Botton torna in libreria con un romanzo sulla relazione amorosa ventitré anni dopo il suo Esercizi d’amore. Al tempo stesso, Collistar presenta una nuova linea di prodotti beauty e make up interamente dedicata all’amore e alle sue suggestioni.

L’obiettivo è puntare l’attenzione sul “sentimento dei sentimenti”, quell’emozione universale che, nel bene e nel male, catalizza l’attenzione della vita di ciascuno di noi. Un’emozione la cui espressione, però, ha molteplici sfaccettature, spesso ben diverse dal semplice mito romantico. Proprio come in questi due casi.

Nel nuovo Il corso dell’amore, il filosofo e scrittore Alain de Botton sonda infatti il lato più oscuro dell’amore: quello che segue l’ebbrezza e il folle coinvolgimento dei primi incontri e che diventa una vera sfida (anche di maturità) nel costruire una vita di coppia, attraversando speranze mancate, turbamenti, infedeltà.

De Botton ci insegna che, al di là del sogno di passione, il vero amore è un mestiere che possiamo e dobbiamo imparare con il passare del tempo e che ruota attorno alla capacità che ciascuno di noi ha – quotidianamente – di praticare la difficile ma meravigliosa arte del “volersi bene”.

Parallelamente, Collistar invita le donne a “Parlare d’amore” e “Innamorarsi ogni giorno”, esortandole a riflettere su cosa significhi, oggi, amare concretamente la vita e soprattutto se stesse.

Un appello a riconoscere la bellezza del sentimento più puro soprattutto in quei piccoli gesti quotidiani che riserviamo alla cura di noi stesse e al modo in cui guardiamo alla vita. Senza lasciarci troppo distrarre da quel flusso di emozioni, informazioni, suggestioni che la tecno società in cui viviamo ci propina ininterrottamente.

Ispirate da speciali “indizi”, collegabili al concetto di amore e innamoramento, il popolo delle beauty blogger, portavoci del Millennial-pensiero, hanno così immaginato e illustrato per Collistar una quotidianità filtrata attraverso la lente dell’amore. Curiose? Date una sbirciatina alla gallery!