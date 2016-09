Collistar: la nuova collezione parla d’Amore

Sono cresciuta nel mondo del rosa, delle bambole e del bello, mi emoziono ogni volta che guardo un film o che leggo un libro, ogni giorno per me ha un significato diverso, ogni momento lo sento sulla mia pelle come un qualcosa di magico e unico. Sono scorpione ascendente scorpione. Nulla mi scivola addosso per caso, tutto ha un senso e uno scopo preciso.

Oggi, però, voglio raccontarvi la mia scoperta. Da quando ho potuto toccare con mano la nuova collezione “Parlami d’Amore” di Collistar, l’ho sentita da subito un pochino mia.

Questi petali rosa, questi colori tenui che si incontrano e si perdono dopo essersi dati un tenero abbraccio, sono un inno all’amore, il più sublime dei sentimenti.

Palette nude, color castano e rosa, rossetti sui toni della terra, smalti dal colore vivo, matite labbra intense, gloss accesi, fondotinta coprenti ed eyeliner bianchi, sono una semplice parte della collezione più coccola che ci sia. Anzi no, non parliamo di semplice collezione, ma bensì di un nuovo inno all’amore, al bello e alla vita, che prima ci toglie e poi ci regala emozioni intense.

Dal make up, al profumo, alle creme, devo ringraziare Collistar che mi sta facendo apprezzare nuovamente me stessa, inebriando la mia pelle e dando una nuova luce alla mia mente. Grazie per avermi fatto vivere un’esperienza così unica e grazie per avermi fatto capire il bello del prendersi cura del proprio corpo!

Alla prossima!

Angelica