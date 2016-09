Parlami d’Amore con Collistar

“Le loro mani si intrecciarono, parlavano da sole. Silenziose, dicevano parole che solo i cuori possono sentire. Perché quando le mani si stringono c’è qualcosa che va dritto al cuore. Silenzioso e leggero, come i petali di un fiore…”

Parlami d’Amore è la nuova collezione Collistar autunno/inverno 2016/17. La scorsa settimana sono stata invitata alla presentazione a Milano per scoprire e testare tutti i prodotti… tantissimi, sia per il make-up che per la cura del corpo. Fondotinta, rossetti, matite labbra, smalti, fard, ombretti, eyeliner bianco, profumo, docciaschiuma e crema corpo.

Ovviamente il colore dominante su cui ruota l’intera collezione è il rosa! Ma scopriamoli insieme nel dettaglio!

PROFUMO D’AMORE: Una fragranza romantica e seducente. Acqua aromatica al sapore di petali di rosa, peonia, magnolia e orchidea, che si intrecciano a deliziosi tocchi fruttati.

CREMA CAREZZA DELL’AMORE: Arricchita con proteine della seta ed estratti di rosa, orchidea e magnolia, per un’azione illuminante e idratante, la nuova crema corpo Collistar ha una texture innovativa che rende la pelle vellutata e profumata.

DOCCIA CREMA DELL’AMORE: shower cream dalla texture ricca e cremosa, che accarezza la pelle rendendola setosa e deliziosamente profumata. Anche questo prodotto è arricchito con proteine della seta, estratti di rosa e orchidea. In più vi è la polvere di madreperla che idrata e dona benessere al corpo.

FONDOTINTA SIERO NUDO PERFETTO: Leggero e luminoso, perfeziona, uniforma e illumina l’incarnato di ogni donna assicurando alla pelle un’azione preziosa, per un effetto seconda pelle. Dona un risultato di nudo perfetto grazie ai pigmenti micronizzati che garantiscono un colore straordinariamante naturale dall’eccezionale tenuta.

DUO FARD/OMBRETTI LUCE E COLORE: Una palette che parla d’amore e seduce all’istante, prima ancora di apprezzarne le splendide performances di trucco grazie alla magia dei petali di rosa che emergono dal fondo della cialda. Un prodotto multifunzione esclusivo, pratico e facile da usare. Disponibile in due varianti di colore.

ROSSETTO PURO + MATITA: Una bocca perfetta e levigata grazie all’effetto “lifting” del prezioso Biodynes, l’innovativo agente contenuto in questo rossetto. La sua formula con aloe, acido ialuronico, cera di riso, retinolo e vitamina E assicura alle labbra una prolungata azione superidratante, protettiva e anti-age.

EYELINER SHOCK BIANCO: Caratterizzato da un design elegante ed originale, è dotato di un applicatore a pennarello in feltro dalla punta allungata e morbida. Da applicare prima del mascara, il più vicino possibile alla radice delle ciglia.

SMALTO EFFETTO VELLUTO: Rosa passionale, orchidea affascinante, malaga ammaliante, porpora fatale e rubino stregato, per donare alle mani un fascino morbido e vellutato.

MAGICO GLOSS COLORE INFINITO: Un gloss magico in grado di donare una straordinaria lucentezza per rendere le labbra più sensuali. Disponibile in diverse tonalità, ha una tenuta che dura a lungo come hai sempre sognato.

OMBRETTO EFFETTO SETA: Piccoli scrigni preziosi, ombretti monocolore dalla texture morbida ed impalpabile. Vestono lo sguardo con un finish satinato luminoso per ottenere un make-up impeccabile, a lunga durata.

